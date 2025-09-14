Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maquinista morre em descarrilamento de trem na Rússia

Um trem descarrilou neste domingo (14), na região de Leningrado, no oeste da Rússia, provocando a morte do maquinista, anunciou o governador da região. 

"Operações de resgate estão sendo realizadas após o descarrilamento de uma locomotiva perto da estação de Semrino, no distrito de Gatchina, na região de Leningrado", declarou o governador Alexander Drozdenko no Telegram.

"O maquinista morreu. Ele ficou preso na cabine e faleceu na ambulância após ser libertado", acrescentou. 

Em outro incidente, um trem de carga com 15 vagões-tanque vazios descarrilou na mesma região, mais ao sul, sem deixar vítimas, indicou Drozdenko em outra mensagem. 

"Os investigadores estão considerando a possibilidade de uma sabotagem", adicionou.

No sábado, a explosão de um artefato em um trecho de uma ferrovia na região ocidental de Oriol deixou três mortos. 

A rede ferroviária russa foi afetada em várias ocasiões por descarrilamentos, explosões e incêndios que as autoridades atribuem a sabotagens da Ucrânia. 

O governo de Kiev não reivindica estes atos, mas assegura que a Rússia utiliza sua rede ferroviária para transportar tropas e combustível para suas forças militares na Ucrânia.

