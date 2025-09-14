Maquinista morre em descarrilamento de trem na Rússia

Um trem descarrilou neste domingo (14), na região de Leningrado, no oeste da Rússia, provocando a morte do maquinista, anunciou o governador da região. "Operações de resgate estão sendo realizadas após o descarrilamento de uma locomotiva perto da estação de Semrino, no distrito de Gatchina, na região de Leningrado", declarou o governador Alexander Drozdenko no Telegram.

"O maquinista morreu. Ele ficou preso na cabine e faleceu na ambulância após ser libertado", acrescentou. Em outro incidente, um trem de carga com 15 vagões-tanque vazios descarrilou na mesma região, mais ao sul, sem deixar vítimas, indicou Drozdenko em outra mensagem. "Os investigadores estão considerando a possibilidade de uma sabotagem", adicionou. No sábado, a explosão de um artefato em um trecho de uma ferrovia na região ocidental de Oriol deixou três mortos.