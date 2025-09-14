Homem morto é encontrado nos escombros de bar que sofreu explosão em Madri

"Aos 25 feridos, soma-se uma vítima mortal", informaram os serviços de emergência da capital espanhola no X.

Os bombeiros espanhóis encontraram, neste domingo (14), o corpo de um homem enquanto examinavam os escombros de um bar em Madri destruído por uma explosão no dia anterior, que deixou 25 feridos, dois deles em estado grave.

"Trata-se de um homem localizado nesta madrugada após uma nova busca" dos bombeiros "juntamente com a unidade canina" da polícia, acrescentaram.

Suspeita-se que um vazamento de gás tenha causado a explosão de sábado no popular bairro madrilenho de Vallecas, mas as autoridades municipais afirmam que ainda é cedo para determinar a causa.

Os serviços de emergência de Madri informaram neste domingo que duas das 25 pessoas feridas estão em estado grave.

imm-al/meb/yr