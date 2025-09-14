Bolsonaro deixa prisão domiciliar para realizar exame médico após ser condenado

Autorizado pela Justiça, o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou, neste domingo (14), a residência onde cumpre uma ordem de prisão domiciliar para realizar um procedimento médico, em sua primeira saída após ser condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro, de 70 anos, chegou ao hospital DF Star, em Brasília, por volta das 08H00 locais, escoltado por vários policiais armados, constataram repórteres da AFP.

Ele não falou com a imprensa nem com dezenas de apoiadores que o esperavam no local com bandeiras do Brasil. O ex-presidente removerá duas lesões cutâneas, uma delas descrita como uma "neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido", segundo um relatório médico. O procedimento é ambulatorial e deve durar poucas horas. Confinado em sua residência desde agosto e sob vigilância 24 horas por dia por um "risco de fuga", o ex-mandatário (2019-2022) foi condenado nesta semana por liderar um plano fracassado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o derrotou nas eleições de 2022. "É uma pessoa acusada do que não fez. Isso é um absurdo. É um aparato policial desse tamanho para nada. É vergonhoso", disse à AFP Francisco Costa, um engenheiro de 67 anos que estava na entrada do hospital para apoiar o ex-presidente.

Principal líder da direita e da extrema direita no Brasil, Bolsonaro se declara vítima de "perseguição", e sua defesa anunciou que recorrerá da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive em instâncias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considera que Bolsonaro é vítima de uma "caça às bruxas" e, em resposta, impôs tarifas a vários produtos brasileiros. "Só espero que a Justiça funcione. É difícil, mas com a intervenção de outros países (...) eu ainda tenho esperança que vai dar certo", acrescentou Costa.

O STF também impôs ao ex-presidente uma proibição de se manifestar nas redes sociais, considerando que ele as utilizou para obstruir a Justiça. Além das lesões na pele, Bolsonaro sofre crises de soluços e vômitos relacionados a problemas no trato digestivo derivados de uma facada sofrida em 2018, durante um ato de campanha. Em agosto, foi autorizado a visitar o mesmo centro médico para realizar uma série de exames que revelaram que ele havia sofrido recentemente duas pneumonias.