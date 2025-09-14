'Adolescência' e 'O Estúdio' cotadas para ganhar em grande estilo no Emmy

A bem-sucedida minissérie "Adolescência", sobre um jovem homicida, e a sátira do mundo de Hollywood "O Estúdio" estão cotadas para serem as grandes vencedoras do Emmy Awards, que acontece neste domingo (14) em Los Angeles, um prêmio para a televisão equivalente ao Oscar do cinema. A disputa pelo cobiçado prêmio de melhor série de drama deve ser entre o thriller de ficção científica da Apple TV+ "Ruptura" e a série médica da HBO "The Pitt". Mas, segundo especialistas, este ano a disputa está acirrada demais para se fazer previsões.

A cerimônia de premiação começa às 17h00 locais (21h00 de Brasília). O sucesso televisivo mais comentado do ano, "Adolescência", é um claro favorito para levar o prêmio de melhor minissérie. Com 140 milhões de visualizações nos primeiros três meses na Netflix, a minissérie conta a história de um jovem de 13 anos detido como suspeito do assassinato com uma faca de uma colega de classe. É "inconcebível imaginar alguma maneira pela qual 'Adolescência' possa perder na noite do Emmy", escreveu John Ross, da Vanity Fair.

Cada um dos quatro episódios foi gravado em uma única tomada impressionante e, juntos, formam uma análise oportuna e trágica do impacto da masculinidade tóxica nos jovens. O programa recebeu críticas positivas e foi o centro de inúmeros debates. Uma vitória na categoria minissérie seria a segunda consecutiva para as sombrias produções audiovisuais britânicas da Netflix, depois de "Bebê Rena", no ano passado.

Na categoria de melhor comédia, "O Estúdio" surge como um favorito indiscutível. Com um de seus co-criadores, Seth Rogen, interpretando Matt Remick, um executivo do cinema em dificuldades, a saga é ao mesmo tempo uma carta de amor a Hollywood e uma sátira ardente das muitas inseguranças, hipocrisias e falhas morais da indústria. Com suas 23 indicações, alcançou o maior número para uma comédia em um único ano e já ganhou nove estatuetas no fim de semana passado na cerimônia das categorias mais técnicas do Emmy.

Um dos episódios mais assistidos mostra uma cerimônia de premiação em Hollywood, na qual quase todos os vencedores agradecem ao subordinado de Remick, Sal Saperstein (Ike Barinholtz), em vez do próprio chefe. E neste domingo podem surgir várias referências a esse capítulo. - Final dramático? - O momento mais intrigante da cerimônia parece destinado ao anúncio do prêmio de melhor série de drama, geralmente o último da noite.