Acidente rodoviário deixa pelo menos 15 mortos no sudeste do México

O incidente ocorreu quando um caminhão de carga tombou, atingindo um veículo e uma caminhonete que transportava trabalhadores de uma construção, informou a Secretaria de Segurança de Yucatán em suas redes sociais.

Pelo menos 15 pessoas morreram no sábado (13) em um acidente que envolveu três veículos em uma rodovia que liga as cidades de Mérida e Campeche, no sudeste do México, informaram as autoridades locais.

"No local foram confirmadas 15 pessoas falecidas" e duas feridas, detalhou o relatório, especificando que entre os mortos estava o motorista do caminhão.

Após a colisão, a caminhonete, que funcionava como transporte coletivo, pegou fogo e ficou atravessada na estrada, como visto em imagens da imprensa local.

Este é o terceiro acidente rodoviário com vários mortos registrado no México em menos de uma semana.

Na última quarta-feira, um caminhão carregado com quase 50.000 litros de gás explodiu em um cruzamento movimentado, desencadeando uma enorme chama que, até este sábado, deixou pelo menos 13 mortos e dezenas de pessoas com queimaduras graves.