Venezuela acusa EUA de interceptarem barco pesqueiro em sua zona marítima
Integrantes de um navio de guerra dos Estados Unidos interceptaram um barco venezuelano com nove pescadores em águas do país sul-americano, disse o ministro das Relações Exteriores da Venezuela neste sábado, 13, destacando as relações tensas com os EUA.
A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
As tensões entre as duas nações escalaram depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou em agosto o envio de navios de guerra para o Caribe, na costa do país sul-americano, citando a luta contra os cartéis de drogas latino-americanos.
Ao ler uma declaração neste sábado, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, disse aos jornalistas que o barco pesqueiro foi "abordado ilegal e hostilmente por um destróier (navio de guerra) da Marinha dos Estados Unidos" e por 18 militares que permaneceram na embarcação por oito horas, impedindo a comunicação e as atividades normais dos pescadores. Eles foram então liberados sob escolta da Marinha venezuelana.
O barco tinha autorização do Ministério da Pesca para realizar seu trabalho, disse Gil em uma coletiva de imprensa, durante a qual apresentou um vídeo do ocorrido.
"Aqueles que dão a ordem para realizar tais provocações estão buscando um incidente que justifique uma escalada militar no Caribe", afirmou, acrescentando que o objetivo do ataque é "persistir em uma política fracassada" de mudança de regime na Venezuela.
O ministro acrescentou que a abordagem foi "ilegal" e "ilegítima" e advertiu que o país sul-americano defenderá sua soberania contra qualquer "provocação".
A queixa do ministro de Gil ocorre dias depois de Trump dizer que seu país atacou um navio carregado de drogas e matou 11 pessoas a bordo. O republicano afirmou que a embarcação havia partido da Venezuela e transportava membros da gangue Tren de Aragua, mas o governo americano não apresentou nenhuma evidência para apoiar essa afirmação.
A Venezuela acusou os Estados Unidos de cometer execuções extrajudiciais. O ministro do Interior do país sul-americano, Diosdado Cabello, disse que a versão de Washington é "uma tremenda mentira" e sugeriu que, segundo investigações do governo venezuelano, o incidente poderia estar ligado ao desaparecimento de algumas pessoas em uma região costeira do país, sem vínculos com o tráfico de drogas.
O governo Trump acusou o presidente venezuelano Nicolás Maduro de liderar um cartel para inundar os Estados Unidos com drogas e dobrou a recompensa por sua captura de US$ 25 milhões para US$ 50 milhões.
O governo americano não deu sinais de que planeja realizar uma incursão terrestre com os mais de 4 mil soldados mobilizados na região.
Mesmo assim, o governo venezuelano pediu a seus cidadãos que se alistassem nas milícias - voluntários armados - em apoio às forças de segurança em caso de uma possível invasão. Neste sábado, o governo também os incentivou a comparecer aos quartéis militares para sessões de treinamento
