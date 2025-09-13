Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Técnico do Barcelona critica seleção espanhola pela lesão de Yamal

Técnico do Barcelona critica seleção espanhola pela lesão de Yamal

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, criticou a seleção espanhola neste sábado (13), depois que Lamine Yamal voltou lesionado da data Fifa.

O atacante de 18 anos não treinou com o time catalão devido a um problema na virilha que o deixou de fora contra o Valencia, no domingo, pela LaLiga. Além disso, ele é dúvida para a estreia na Liga dos Campeões, contra o Newcastle, na próxima quinta-feira.

Yamal jogou pela Espanha contra Bulgária e Turquia, na semana passada, pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

"Ele está com dores no púbis. Não é nas costas, é no púbis. Passou por exames e não está disponível contra o Valencia e é dúvida contra o Newcastle, disse Flick em entrevista coletiva.

Visivelmente incomodado com a situação, o alemão criticou o técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente: "Ele já foi com dores para a seleção. Teve problemas, jogou 79 e 73 minutos", disse.

"Isso não é se preocupar com os jogadores. A seleção espanhola tem os melhores do mundo, mas era preciso se preocupar com os jogadores. Também com os jovens", acrescentou Flick.

O treinador do Barça ressaltou que não teve uma conversa mais aprofundada com De La Fuente antes da data Fifa.

"Trocamos mensagens. Eu não falo espanhol bem, e ele não fala inglês bem. É claro que a comunicação poderia melhorar", admitiu.

"Já estive em uma seleção e sei como esse trabalho é difícil, mas a comunicação deveria ser melhor", reiterou.

Flick adiantou que o holandês Frenkie de Jong também está fora contra o Valencia, mas confirmou que o meio-campista Marc Bernal está pronto para retornar à equipe depois de ficar nove meses afastado por uma lesão no joelho.

O Barcelona enfrentará o Valencia no estádio Johan Cruyff, que tem capacidade para 6 mil espectadores, porque o Camp Nou, que passa por reforma, ainda não pode receber jogos.

"Falei com os jogadores, os capitães, e eles disseram que isso não nos afetará", afirmou Flick.

"Quando jogarmos no novo Camp Nou, talvez seja um pouco diferente. Como disse antes, não é uma desculpa, não usarei isso. O Valencia também tem que jogar no mesmo estádio", concluiu.

rsc/mcd/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar