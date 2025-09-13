Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAL NOTÍCIA

Suposto assassino de Charlie Kirk é preso e sua viúva promete continuar seu ativismo

=== EUA POLÍTICA ===

St. George (Estados Unidos):

Suposto assassino de Charlie Kirk é preso e sua viúva promete continuar seu ativismo

A viúva do ativista conservador americano Charlie Kirk prometeu, na sexta-feira (12), continuar o trabalho de seu marido, enquanto as autoridades informaram que o suposto assassino se entregou à polícia um dia e meio após o ataque.

(EUA Kirk política crime, 806 palavras, já transmitida)

Washington (Estados Unidos):

O assassino de Charlie Kirk, um ex-estudante brilhante e solitário

Como Tyler Robinson, um brilhante estudante do ensino médio criado como mórmon por pais republicanos, pôde assassinar o ativista americano de direita Charlie Kirk, ídolo da juventude pró-Trump? A pergunta agita Washington, uma pequena cidade no estado de Utah.

(EUA mídia política podcast crime homicídio, 600 palavras, a ser transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

Xochimilco (México):

Macabra Ilha das Bonecas no México inspira Lady Gaga e Tim Burton

Corpos de plástico nus ou vestidos com trapos, pendurados em árvores centenárias. Cabeças decepadas, cujos olhos de vidro observam o visitante. A macabra Ilha das Bonecas, na Cidade do México, assusta muitos, mas fascinou Lady Gaga e Tim Burton.

(EUA música México gente, 685 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

Katmandu (Madhyamanchal, Nepal):

Nepal retoma a paz após nomeação de primeira-ministra interina

Com a suspensão do toque de recolher e a reabertura do comércio, o Nepal iniciou o sábado (13) virando a página dos violentos distúrbios desta semana, um dia após a nomeação de Sushila Sarki como primeira-ministra interina.

(eleições política Nepal, 465 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

Saint-Tropez (Var, França):

Martine Grael se torna pioneira no SailGP de vela

Bicampeã olímpica, a brasileira Martine Grael se tornou este ano a primeira mulher a comandar um F50, um barco capaz de alcançar 100 km/h utilizado no circuito SailGP. Um progresso significativo em um ambiente majoritariamente masculino.

(BRA vela FRA esporte Mulheres, 482 palavras, já transmitida)

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

