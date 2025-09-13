EUA POLÍTICA: Suposto assassino de Charlie Kirk é preso e sua viúva promete continuar seu ativismo

A viúva do ativista conservador americano Charlie Kirk prometeu, na sexta-feira (12), continuar o trabalho de seu marido, enquanto as autoridades informaram que o suposto assassino se entregou à polícia um dia e meio após o ataque.

Suposto assassino de Charlie Kirk é preso e sua viúva promete continuar seu ativismo

O assassino de Charlie Kirk, um ex-estudante brilhante e solitário

Como Tyler Robinson, um brilhante estudante do ensino médio criado como mórmon por pais republicanos, pôde assassinar o ativista americano de direita Charlie Kirk, ídolo da juventude pró-Trump? A pergunta agita Washington, uma pequena cidade no estado de Utah.

Corpos de plástico nus ou vestidos com trapos, pendurados em árvores centenárias. Cabeças decepadas, cujos olhos de vidro observam o visitante. A macabra Ilha das Bonecas, na Cidade do México, assusta muitos, mas fascinou Lady Gaga e Tim Burton.

(EUA música México gente, 685 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

Katmandu (Madhyamanchal, Nepal):

Nepal retoma a paz após nomeação de primeira-ministra interina

Com a suspensão do toque de recolher e a reabertura do comércio, o Nepal iniciou o sábado (13) virando a página dos violentos distúrbios desta semana, um dia após a nomeação de Sushila Sarki como primeira-ministra interina.

(eleições política Nepal, 465 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

Saint-Tropez (Var, França):

Martine Grael se torna pioneira no SailGP de vela

Bicampeã olímpica, a brasileira Martine Grael se tornou este ano a primeira mulher a comandar um F50, um barco capaz de alcançar 100 km/h utilizado no circuito SailGP. Um progresso significativo em um ambiente majoritariamente masculino.

(BRA vela FRA esporte Mulheres, 482 palavras, já transmitida)

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]