Monaco vence Auxerre antes da estreia na Champions
O Monaco venceu o Auxerre por 2 a 1 neste sábado (13), pela 4ª rodada do Campeonato Francês, e subiu provisoriamente para a terceira posição na tabela.
Esta foi a terceira vitória dá confiança aos monegascos antes da estreia na Liga dos Campeões, na próxima quinta-feira, contra o Brugge.
Por sua vez, o Auxerre (15º) sofre sua terceira derrota consecutiva e fica à beira da zona de rebaixamento.
O jogo foi marcado pelos nove cartões amarelos que o árbitro teve que mostrar, seis deles para o Monaco, e pela expulsão do jogador de Josué Casimir (68'), do Auxerre.
Takumi Minamino (45'+2) e George Ilenikhena (89') balançaram a rede para o time do Principado, enquanto Mohamed Salisu marcou um gol contra para o Auxerre (73').
No outro jogo deste sábado, o Nice (9º) venceu o Nantes (13º) por 1 a 0 em casa, graças a um gol de Jeremie Boga.
No domingo, o líder Paris Saint-Germain recebe o Lens (6º) no Parque dos Príncipes.
-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Olympique de Marselha - Lorient 4 - 0
- Sábado:
Nice - Nantes 1 - 0
Auxerre - Monaco 1 - 2
- Domingo:
(10h00) Lille - Toulouse
(12h15) PSG - Lens
Brest - Paris FC
Strasbourg - Le Havre
Metz - Angers
(15h45) Rennes - Lyon
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. PSG 9 3 3 0 0 8 3 5
2. Lyon 9 3 3 0 0 5 0 5
3. Monaco 9 4 3 0 1 8 5 3
4. Lille 7 3 2 1 0 11 4 7
5. Olympique de Marselha 6 4 2 0 2 9 4 5
6. Lens 6 3 2 0 1 5 3 2
7. Strasbourg 6 3 2 0 1 4 3 1
8. Toulouse 6 3 2 0 1 6 6 0
9. Nice 6 4 2 0 2 5 5 0
10. Angers 4 3 1 1 1 2 2 0
11. Rennes 4 3 1 1 1 2 5 -3
12. Le Havre 3 3 1 0 2 5 6 -1
13. Nantes 3 4 1 0 3 1 3 -2
14. Paris FC 3 3 1 0 2 5 8 -3
15. Auxerre 3 4 1 0 3 3 6 -3
16. Lorient 3 4 1 0 3 5 12 -7
17. Brest 1 3 0 1 2 4 8 -4
18. Metz 0 3 0 0 3 2 7 -5
