Monaco vence Auxerre antes da estreia na Champions

Esta foi a terceira vitória dá confiança aos monegascos antes da estreia na Liga dos Campeões, na próxima quinta-feira, contra o Brugge.

O Monaco venceu o Auxerre por 2 a 1 neste sábado (13), pela 4ª rodada do Campeonato Francês, e subiu provisoriamente para a terceira posição na tabela.

Por sua vez, o Auxerre (15º) sofre sua terceira derrota consecutiva e fica à beira da zona de rebaixamento.

O jogo foi marcado pelos nove cartões amarelos que o árbitro teve que mostrar, seis deles para o Monaco, e pela expulsão do jogador de Josué Casimir (68'), do Auxerre.

Takumi Minamino (45'+2) e George Ilenikhena (89') balançaram a rede para o time do Principado, enquanto Mohamed Salisu marcou um gol contra para o Auxerre (73').

No outro jogo deste sábado, o Nice (9º) venceu o Nantes (13º) por 1 a 0 em casa, graças a um gol de Jeremie Boga.