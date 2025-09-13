Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Monaco vence Auxerre antes da estreia na Champions

Monaco vence Auxerre antes da estreia na Champions

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Monaco venceu o Auxerre por 2 a 1 neste sábado (13), pela 4ª rodada do Campeonato Francês, e subiu provisoriamente para a terceira posição na tabela.

Esta foi a terceira vitória dá confiança aos monegascos antes da estreia na Liga dos Campeões, na próxima quinta-feira, contra o Brugge.

Por sua vez, o Auxerre (15º) sofre sua terceira derrota consecutiva e fica à beira da zona de rebaixamento.

O jogo foi marcado pelos nove cartões amarelos que o árbitro teve que mostrar, seis deles para o Monaco, e pela expulsão do jogador de Josué Casimir (68'), do Auxerre.

Takumi Minamino (45'+2) e George Ilenikhena (89') balançaram a rede para o time do Principado, enquanto Mohamed Salisu marcou um gol contra para o Auxerre (73').

No outro jogo deste sábado, o Nice (9º) venceu o Nantes (13º) por 1 a 0 em casa, graças a um gol de Jeremie Boga.

No domingo, o líder Paris Saint-Germain recebe o Lens (6º) no Parque dos Príncipes.

-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Olympique de Marselha - Lorient     4 - 0

  

   - Sábado:

   Nice - Nantes                       1 - 0

   Auxerre - Monaco                    1 - 2

  

   - Domingo:

   (10h00) Lille - Toulouse                   

   (12h15) PSG - Lens                         

           Brest - Paris FC                   

           Strasbourg - Le Havre              

           Metz - Angers                      

   (15h45) Rennes - Lyon                      

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                      9   3   3   0   0   8   3   5

    2. Lyon                     9   3   3   0   0   5   0   5

    3. Monaco                   9   4   3   0   1   8   5   3

    4. Lille                    7   3   2   1   0  11   4   7

    5. Olympique de Marselha    6   4   2   0   2   9   4   5

    6. Lens                     6   3   2   0   1   5   3   2

    7. Strasbourg               6   3   2   0   1   4   3   1

    8. Toulouse                 6   3   2   0   1   6   6   0

    9. Nice                     6   4   2   0   2   5   5   0

   10. Angers                   4   3   1   1   1   2   2   0

   11. Rennes                   4   3   1   1   1   2   5  -3

   12. Le Havre                 3   3   1   0   2   5   6  -1

   13. Nantes                   3   4   1   0   3   1   3  -2

   14. Paris FC                 3   3   1   0   2   5   8  -3

   15. Auxerre                  3   4   1   0   3   3   6  -3

   16. Lorient                  3   4   1   0   3   5  12  -7

   17. Brest                    1   3   0   1   2   4   8  -4

   18. Metz                     0   3   0   0   3   2   7  -5

fjt/pm/iga/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar