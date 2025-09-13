Bayern goleia Hamburgo e se isola na liderança do Alemão
O Bayern de Munique goleou o Hamburgo por 5 a 0 neste sábado (13), na Allianz Arena, e se isolou na liderança do Campeonato Alemão como o único time a vencer os três primeiros jogos, uma situação ideal antes de receber o Chelsea na estreia da Liga dos Campeões.
Com o resultado, o Bayern soma nove pontos na tabela, dois a mais que o Borussia Dortmund, que mais cedo derrotou o (2 a 0), e que o Colônia, que arrancou um empate em 3 a 3 com o Wolfsburg.
Empatado com Bayern e Colônia antes desta terceira rodada, o Eintracht Frankfurt foi derrotado pelo Bayer Leverkusen por 2 a 1 na sexta-feira, apesar de ter jogado com um homem a mais durante quase todo o segundo tempo.
Por sua vez, o Hamburgo, que voltou à primeira divisão depois de sete anos, sofre sua segunda derrota consecutiva e soma apenas um ponto em três jogos.
O Bayern de Munique abriu o placar logo aos três minutos com Serge Gnabry, que concluiu uma rápida jogada iniciada por Michael Olise e Konrad Laimer pelo lado direito.
Aleksandar Pavlovic ampliou pouco depois (9'), aproveitando passe de Harry Kane, que fez o terceiro dos bávaros cobrando pênalti (26').
Três minutos mais tarde, Luis Díaz chutou de longe, a bola desviou na zaga do Hamburgo e tirou qualquer chance de defesa para o goleiro Daniel Fernandes.
Kane fez mais um no segundo tempo (62'), seu quinto gol nesta Bundesliga, da qual é artilheiro.
Desde que chegou ao Bayern, em 2023, o atacante inglês já marcou 93 gols em 101 jogos.
O Gigante da Baviera voltará a jogar diante de sua torcida na próxima quarta-feira, contra o Chelsea, na primeira rodada da Champions.
-- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
B. Leverkusen – E. Frankfurt 3 - 1
- Sábado:
Mainz - RB Leipzig 0 - 1
Wolfsburg - Colônia 3 - 3
Union Berlin - Hoffenheim 2 - 4
Heidenheim - Borussia Dortmund 0 - 2
Freiburg - Stuttgart 3 - 1
Bayern de Munique - Hamburgo 5 - 0
- Domingo:
(10h30) St Pauli - Augsburg
(12h30) B. Mönchengladbach - Werder Bremen
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 9 3 3 0 0 14 2 12
2. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 8 3 5
3. Colônia 7 3 2 1 0 8 4 4
4. Eintracht Frankfurt 6 3 2 0 1 8 5 3
5. Hoffenheim 6 3 2 0 1 7 6 1
6. RB Leipzig 6 3 2 0 1 3 6 -3
7. Wolfsburg 5 3 1 2 0 7 5 2
8. St Pauli 4 2 1 1 0 5 3 2
9. Bayer Leverkusen 4 3 1 1 1 7 6 1
10. Augsburg 3 2 1 0 1 5 4 1
11. Stuttgart 3 3 1 0 2 3 5 -2
12. Freiburg 3 3 1 0 2 5 8 -3
13. Union Berlin 3 3 1 0 2 4 8 -4
14. B. Mönchengladbach 1 2 0 1 1 0 1 -1
15. Mainz 1 3 0 1 2 1 3 -2
16. Werder Bremen 1 2 0 1 1 4 7 -3
17. Hamburgo 1 3 0 1 2 0 7 -7
18. Heidenheim 0 3 0 0 3 1 7 -6
