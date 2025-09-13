Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bayern goleia Hamburgo e se isola na liderança do Alemão

Autor AFP
Tipo Notícia

O Bayern de Munique goleou o Hamburgo por 5 a 0 neste sábado (13), na Allianz Arena, e se isolou na liderança do Campeonato Alemão como o único time a vencer os três primeiros jogos, uma situação ideal antes de receber o Chelsea na estreia da Liga dos Campeões.

Com o resultado, o Bayern soma nove pontos na tabela, dois a mais que o Borussia Dortmund, que mais cedo derrotou o (2 a 0), e que o Colônia, que arrancou um empate em 3 a 3 com o Wolfsburg.

Empatado com Bayern e Colônia antes desta terceira rodada, o Eintracht Frankfurt foi derrotado pelo Bayer Leverkusen por 2 a 1 na sexta-feira, apesar de ter jogado com um homem a mais durante quase todo o segundo tempo.

Por sua vez, o Hamburgo, que voltou à primeira divisão depois de sete anos, sofre sua segunda derrota consecutiva e soma apenas um ponto em três jogos.

O Bayern de Munique abriu o placar logo aos três minutos com Serge Gnabry, que concluiu uma rápida jogada iniciada por Michael Olise e Konrad Laimer pelo lado direito.

Aleksandar Pavlovic ampliou pouco depois (9'), aproveitando passe de Harry Kane, que fez o terceiro dos bávaros cobrando pênalti (26').

Três minutos mais tarde, Luis Díaz chutou de longe, a bola desviou na zaga do Hamburgo e tirou qualquer chance de defesa para o goleiro Daniel Fernandes.

Kane fez mais um no segundo tempo (62'), seu quinto gol nesta Bundesliga, da qual é artilheiro.

Desde que chegou ao Bayern, em 2023, o atacante inglês já marcou 93 gols em 101 jogos.

O Gigante da Baviera voltará a jogar diante de sua torcida na próxima quarta-feira, contra o Chelsea, na primeira rodada da Champions.

-- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   B. Leverkusen – E. Frankfurt        3 - 1

  

   - Sábado:

   Mainz - RB Leipzig                  0 - 1

   Wolfsburg - Colônia                 3 - 3

   Union Berlin - Hoffenheim           2 - 4

   Heidenheim - Borussia Dortmund      0 - 2

   Freiburg - Stuttgart                3 - 1

   Bayern de Munique - Hamburgo        5 - 0

  

   - Domingo:

   (10h30) St Pauli - Augsburg                

   (12h30) B. Mönchengladbach - Werder Bremen 

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique        9   3   3   0   0  14   2  12

    2. Borussia Dortmund        7   3   2   1   0   8   3   5

    3. Colônia                  7   3   2   1   0   8   4   4

    4. Eintracht Frankfurt      6   3   2   0   1   8   5   3

    5. Hoffenheim               6   3   2   0   1   7   6   1

    6. RB Leipzig               6   3   2   0   1   3   6  -3

    7. Wolfsburg                5   3   1   2   0   7   5   2

    8. St Pauli                 4   2   1   1   0   5   3   2

    9. Bayer Leverkusen         4   3   1   1   1   7   6   1

   10. Augsburg                 3   2   1   0   1   5   4   1

   11. Stuttgart                3   3   1   0   2   3   5  -2

   12. Freiburg                 3   3   1   0   2   5   8  -3

   13. Union Berlin             3   3   1   0   2   4   8  -4

   14. B. Mönchengladbach       1   2   0   1   1   0   1  -1

   15. Mainz                    1   3   0   1   2   1   3  -2

   16. Werder Bremen            1   2   0   1   1   4   7  -3

   17. Hamburgo                 1   3   0   1   2   0   7  -7

   18. Heidenheim               0   3   0   0   3   1   7  -6

