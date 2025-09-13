Bayern goleia Hamburgo e se isola na liderança do Alemão

O Bayern de Munique goleou o Hamburgo por 5 a 0 neste sábado (13), na Allianz Arena, e se isolou na liderança do Campeonato Alemão como o único time a vencer os três primeiros jogos, uma situação ideal antes de receber o Chelsea na estreia da Liga dos Campeões. Com o resultado, o Bayern soma nove pontos na tabela, dois a mais que o Borussia Dortmund, que mais cedo derrotou o (2 a 0), e que o Colônia, que arrancou um empate em 3 a 3 com o Wolfsburg.

Empatado com Bayern e Colônia antes desta terceira rodada, o Eintracht Frankfurt foi derrotado pelo Bayer Leverkusen por 2 a 1 na sexta-feira, apesar de ter jogado com um homem a mais durante quase todo o segundo tempo. Por sua vez, o Hamburgo, que voltou à primeira divisão depois de sete anos, sofre sua segunda derrota consecutiva e soma apenas um ponto em três jogos. O Bayern de Munique abriu o placar logo aos três minutos com Serge Gnabry, que concluiu uma rápida jogada iniciada por Michael Olise e Konrad Laimer pelo lado direito. Aleksandar Pavlovic ampliou pouco depois (9'), aproveitando passe de Harry Kane, que fez o terceiro dos bávaros cobrando pênalti (26').

Três minutos mais tarde, Luis Díaz chutou de longe, a bola desviou na zaga do Hamburgo e tirou qualquer chance de defesa para o goleiro Daniel Fernandes. Kane fez mais um no segundo tempo (62'), seu quinto gol nesta Bundesliga, da qual é artilheiro. Desde que chegou ao Bayern, em 2023, o atacante inglês já marcou 93 gols em 101 jogos.

O Gigante da Baviera voltará a jogar diante de sua torcida na próxima quarta-feira, contra o Chelsea, na primeira rodada da Champions. -- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

