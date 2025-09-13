Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Austrália investirá US$ 8 bilhões em instalações para submarinos nucleares

A Austrália investirá inicialmente 12 bilhões de dólares australianos (cerca de 8 bilhões de dólares americanos ou 43 bilhões de reais) para equipar um de seus estaleiros com a capacidade necessária para construir uma frota de submarinos nucleares, anunciou o governo neste domingo (14, noite de sábado no Brasil). 

Esta "quantia muito significativa" será gasta ao longo de uma década em uma instalação de construção e manutenção naval na Austrália Ocidental, afirmou o ministro da Defesa, Richard Marles.

