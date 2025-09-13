Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataque armado de grupo criminoso deixa sete mortos no Equador

Autor AFP
Tipo Notícia

Um ataque armado de um grupo criminoso que invadiu um salão de sinuca a tiros na noite de sexta-feira deixou sete mortos e quatro feridos no oeste do Equador, informou a polícia neste sábado (13).

A instituição classificou o fato como uma ação "seletiva" por parte de uma gangue para controlar o território em Santo Domingo, a cerca de 160 km de Quito.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram como vários homens, a maioria com o rosto coberto, abrem fogo enquanto as pessoas jogavam sinuca.

Ponto de partida da cocaína que viaja com destino aos Estados Unidos e à Europa, o Equador é um centro de operações de grupos dedicados a múltiplos crimes, como extorsão e assassinatos por encomenda. Alguns deles estão associados a cartéis mexicanos, colombianos e albaneses.

Este é o quarto ataque desse tipo ocorrido no Equador nas últimas semanas.

"Presume-se que esse ato violento seja resultado de uma disputa pelo controle do território entre grupos do crime organizado e grupos armados organizados", afirmou a coronel da polícia Beatriz Benavides em declaração à imprensa.

A responsável assegurou que uma caminhonete na qual os pistoleiros se deslocavam foi incendiada e abandonada, e ofereceu uma recompensa para encontrar os causadores.

Em agosto, sete pessoas foram assassinadas em um salão de sinuca nesta mesma cidade. A polícia afirmou que está investigando se esses fatos têm relação entre si.

Apesar das operações realizadas e dos constantes estados de exceção decretados pelo presidente Daniel Noboa, o Equador registrou mais de 4.600 homicídios no primeiro semestre do ano. De acordo com o Observatório Equatoriano do Crime Organizado, o número representa um aumento de 47% em relação ao mesmo período de 2024.

O presidente defende uma política dura contra o crime. Um de seus feitos mais notórios foi a captura, em junho, e a extradição, um mês depois, de Fito, líder da principal gangue do país.

