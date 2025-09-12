Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha com resultados mistos antes de reunião do Fed na semana que vem

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com resultados mistos nesta sexta-feira (12) antes da reunião do Federal Reserve (Fed, banco central) na próxima semana, na qual se espera o primeiro corte de juros do ano.

O índice industrial Dow Jones perdeu 0,59%, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,44% e o S&P 500 fechou praticamente sem mudanças (-0,05%).

"Não houve dados econômicos hoje e estamos em pleno período de silêncio do Fed, portanto não há comentários que possam influenciar o mercado", disse à AFP Christopher Low, da FHN Financial.

Embora os investidores tenham recebido no início da sessão um índice preliminar de confiança dos consumidores abaixo das expectativas, "isso coincide com o que temos observado em outras pesquisas e nas medidas de atividade econômica: o mercado de trabalho está muito fraco", refletiu Low.

Justamente, é essa constatação que poderia levar o banco central norte-americano a flexibilizar sua política monetária para dar um impulso à economia.

O comitê de política monetária (FOMC) se reunirá a partir de terça-feira e emitirá sua decisão sobre a evolução das taxas no dia seguinte.

Os analistas são unânimes: as taxas de juros do Fed devem diminuir em um quarto de ponto percentual na próxima semana, a primeira redução desde dezembro de 2024.

Wall Street já "integrava a queda das taxas", assegurou Low. Mas o mercado norte-americano "não sabe que tipo de orientação obteremos" do Fed.

Após a reunião de quarta-feira, "teremos novas previsões econômicas do Fed", o que permitirá "avaliar a quantidade de reduções (das taxas de juros) que tem em mente para o futuro", antecipou o analista.

No mercado, a Microsoft (+1,77% a 509,90 dólares) ganhou terreno, beneficiando-se do acordo preliminar com a OpenAI, criadora do ChatGPT.

A Microsoft é tanto acionista minoritária quanto parceira comercial privilegiada da OpenAI, na qual investiu cerca de 13 bilhões de dólares.

O fabricante de semicondutores Micron alcançou um recorde histórico de 157,23 dólares (+4,42%) depois que os analistas do Citi elevaram suas expectativas sobre o preço de sua ação.

O grupo de mídia Warner Bros Discovery teve um segundo dia de alta (+16,70% a 18,87 dólares) após publicações na imprensa no dia anterior indicarem que sua concorrente Paramount Skydance poderia adquiri-la e assim formar um novo gigante do entretenimento.

