Trump vai se reunir com primeiro-ministro do Catar após ataque de Israel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai se reunir com o primeiro-ministro do Catar nesta sexta-feira (12) após um ataque israelense contra o Hamas no país árabe, um importante aliado americano na região, disse a Casa Branca.

O presidente americano e seu enviado especial Steve Witkoff jantarão com o xeque Mohamed bin Abdulrahman al Thani no campo de golfe de Trump em Bedminster (Nova Jersey, nordeste), segundo um breve comunicado.