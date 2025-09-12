Sul-coreanos detidos em operação migratória nos Estados Unidos retornam ao país

Os sul-coreanos representam a maioria das 475 pessoas detidas em 4 de setembro em uma fábrica de baterias Hyundai-LG no estado da Geórgia.

Um voo fretado especialmente para transportar centenas de trabalhadores sul-coreanos detidos em uma operação migratória nos Estados Unidos pousou nesta sexta-feira no principal aeroporto da Coreia do Sul.

O Boeing 747-8I da Korean Air, com mais de 310 sul-coreanos a bordo, decolou de Atlanta e pousou na pista do principal aeroporto do país, em Incheon.

"Tudo correu bem em Atlanta", declarou um funcionário do Ministério das Relações Exteriores à AFP, antes da chegada dos trabalhadores às 15h25 (3h25 de Brasília). "O avião decolou segundo o previsto, com o número de passageiros previsto", afirmou.

A quarta maior economia da Ásia, aliada de Washington, possui várias fábricas nos Estados Unidos. Nos últimos meses, após as ameaças tarifárias do presidente Donald Trump, Seul assumiu o compromisso de investir 350 bilhões de dólares nos Estados Unidos.

A operação na Geórgia foi a maior realizada em um único lugar desde que Trump iniciou uma ampla campanha de repressão migratória, uma de suas principais prioridades políticas desde que retornou ao cargo em janeiro.