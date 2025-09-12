Sete mineradores estão presos em mina ilegal na Colômbia

Os trabalhadores da mina localizada no município conflituoso de Santander de Quilichao, no departamento de Cauca, ficaram presos desde a noite de quinta-feira, segundo a imprensa local.

Sete mineradores estão presos em uma mina ilegal de ouro no sudoeste da Colômbia, aparentemente devido a um deslizamento de terra, informou a Agência Nacional de Mineração (ANM) nesta sexta-feira (12).

De acordo com relatos da imprensa, um deslizamento de terra causou o acidente. Imagens compartilhadas pela ANM mostram uma pequena entrada no solo coberta por terra e água.

Cauca é um centro de operações de rebeldes que se afastaram do histórico acordo de paz de 2016 entre o governo e a extinta guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Nesta região, os mineradores extraem ouro ilegalmente, muitas vezes sob ordens de guerrilheiros que se financiam com este metal e com o tráfico de cocaína.

A ANM detalhou que equipes de resgate estão no local para encontrar os sete trabalhadores presos.