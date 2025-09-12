Rússia e Belarus iniciam exercícios militares conjuntos sob o olhar atento da Otan

A Rússia e sua principal aliada, Belarus, iniciaram exercícios militares conjuntos nesta sexta-feira (12), sob o olhar atento da Otan, após a Polônia acusar Moscou de agravar as tensões com a incursão de drones em seu espaço aéreo. As manobras, chamadas de "Zapad", ocorrem a cada quatro anos e durarão até terça-feira. Os exercícios deste ano coincidem com o avanço de Moscou na Ucrânia, onde intensificou seus bombardeios.

A Rússia, que lançou uma ofensiva militar no país vizinho em fevereiro de 2022, anunciou que derrubou 221 drones ucranianos durante a noite, em um dos maiores ataques de Kiev desde o início do conflito. "As manobras estratégicas conjuntas das forças armadas russas e bielorrussas (...) começaram", afirmou o Ministério da Defesa russo em um comunicado. Logo depois, divulgou um vídeo mostrando veículos blindados, helicópteros e navios em ação. Os exercícios ocorrem perto de Borisov, a leste de Minsk, capital de Belarus, informaram as autoridades bielorrussas. O Exército russo detalhou que algumas "ações práticas" serão realizadas na Rússia, no mar de Barents e no mar Báltico. A organização dessas manobras gera preocupações no flanco leste da Otan, embora a Aliança tenha insistido nesta sexta-feira que não vê "nenhuma ameaça militar imediata" contra os membros do grupo.

Polônia, Lituânia e Letônia, todos membros da Otan e vizinhos de Belarus, permanecem em alerta. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, alertou sobre "dias críticos" para seu país, e Varsóvia ordenou o fechamento completo de sua fronteira com Belarus até que as manobras sejam concluídas. Lituânia e Letônia, por sua vez, anunciaram o fechamento parcial de seu espaço aéreo. "O que a Polônia está fazendo hoje é principalmente contra si mesma", reagiu o ministro das Relações Exteriores de Belarus, Maxim Ryzhenkov, enquanto Moscou pediu na quinta-feira a Varsóvia que "reconsiderasse a decisão [de fechar a fronteira] o mais rápido possível".

As tensões com Moscou atingiram o ápice com a incursão de cerca de 20 drones no espaço aéreo polonês na manhã de quarta-feira, o que forçou a mobilização das defesas aéreas da Otan. Varsóvia considerou a incursão deliberada, o que Moscou rejeita. - Mísseis Oreshnik - As manobras desta sexta-feira são "exercícios planejados, não direcionados contra ninguém", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Mas o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, questionou as intenções de Moscou, afirmando que os exercícios não eram "defensivos" e "não visavam apenas a Ucrânia". O ministro que coordena os serviços especiais poloneses, Tomasz Siemoniak, afirmou que espera "provocações" durante os exercícios. A Polônia e outros países da Otan organizarão suas próprias manobras nos próximos dias. Os exercícios Zapad são normalmente realizados a cada quatro anos, e os deste ano são os primeiros desde o início do conflito na Ucrânia. O último, realizado em 2021, mobilizou cerca de 200.000 soldados russos poucos meses antes do início da ofensiva na ex-república soviética.