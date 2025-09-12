Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia diz que negociações de paz com Ucrânia estão em 'pausa'

Autor AFP
Tipo Notícia

A Rússia declarou, nesta sexta-feira (12), que as negociações com a Ucrânia para encerrar o conflito estão em 'pausa', sem data definida para uma próxima rodada de conversações.

"Os canais de comunicação existem e estão bem estabelecidos. Nossos negociadores têm a possibilidade de se comunicar através desses canais, mas, por ora, pode-se falar mais de uma pausa", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, durante sua coletiva de imprensa diária.

As conversações realizadas em Istambul no início deste ano não permitiram avanços reais, exceto um acordo sobre a troca de prisioneiros de guerra.

O presidente dos EUA, Donald Trump, que atribuiu a si o papel de mediador entre Moscou e Kiev, quer a todo custo acabar rapidamente com a ofensiva russa em larga escala lançada em 2022.

Mas as posições de ambas as partes parecem, por enquanto, irreconciliáveis.

A Rússia exige a desmilitarização e rendição da Ucrânia, assim como a cessão das regiões ucranianas cuja anexação reivindica, embora não as controle completamente.

A Ucrânia considera essas condições inaceitáveis e exige garantias de segurança por parte de seus aliados, já que está convencida de que a Rússia voltaria a atacá-la mesmo em caso de acordo de paz.

