Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo sobe impulsionado por perspectiva de sanções contra Rússia

Petróleo sobe impulsionado por perspectiva de sanções contra Rússia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira (12) diante da perspectiva de uma contração da oferta em caso de sanções dos Estados Unidos e da Europa contra a Rússia.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro aumentou 0,93%, a 66,99 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega em outubro, ganhou 0,51%, a 62,69 dólares.

"O mercado está nervoso devido (...) à possibilidade de um reforço das sanções contra o petróleo russo", declarou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

Moscou é o segundo exportador mundial de petróleo, e o produto russo é a arma preferida do presidente americano para pressionar o Kremlin a negociar um acordo na Ucrânia.

Consultado sobre como seriam as medidas contra a Rússia, Donald Trump disse nesta sexta-feira que consistiriam em "atingi-los duramente com sanções contra os bancos e também com relação ao petróleo e às tarifas".

"Corremos o risco de perder barris russos", explicou Kilduff.

No entanto, "os fundamentos favorecem uma diminuição dos preços", ressalva o analista, tanto pela "atividade econômica" quanto pelas "perspectivas de oferta e demanda".

O enfraquecimento do mercado de trabalho americano "impacta diretamente na demanda de gasolina", assinalou.

pml-ni/myl/mr/mel/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua rússia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar