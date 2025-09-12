Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Otan reforçará flanco leste após intrusão de drones na Polônia

Autor AFP
Tipo Notícia

A Otan reforçará suas defesas no flanco leste após a intrusão de drones russos no espaço aéreo da Polônia nesta semana, anunciou nesta sexta-feira (12) o secretário-geral da aliança militar, Mark Rutte. 

O bloco transatlântico lançará uma operação para "reforçar ainda mais nossas posições ao longo do nosso flanco leste", próximo ou limítrofe com a Rússia, afirmou à imprensa em Bruxelas.

rússia ucrânia

