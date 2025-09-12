Ministro da Agricultura será candidato à liderança do partido que governa o Japão

O popular ministro da Agricultura do Japão, Shinjiro Koizumi, decidiu apresentar sua candidatura para liderar o partido conservador que governa o país, entrando na disputa para ocupar o cargo de primeiro-ministro, informou a imprensa. Embora alguns o considerem inexperiente, Koizumi também é visto como o ministro mais popular e fotogênico do gabinete. Aos 44 anos, ele é um dos favoritos para substituir o chefe de Governo conservador Shigeru Ishiba, que renunciou no domingo passado, após menos de um ano no poder.

Koizumi, praticante de surfe, filho do ex-primeiro-ministro Junichiro Koizumi, tem sido muito reservado sobre sua candidatura e afirmou apenas que deseja ouvir seus apoiadores em Yokosuka, perto a Tóquio, antes de tomar sua decisão. "Quero tomar minha decisão final depois de ouvir os eleitores", disse em uma entrevista coletiva, ao ser questionado se buscará a liderança do Partido Liberal Democrático (PLD), que governa o país. Grande parte da imprensa japonesa, incluindo o Yomiuri Shimbun, jornal mais vendido no país, revelaram que o ministro já havia informado seus aliados que pretende disputar a eleição do partido em 4 de outubro. O partido governante decidiu organizar a eleição de sua presidência depois que Ishiba anunciou, no fim de semana passado, que renunciaria após duas derrotas em eleições nacionais no último ano.