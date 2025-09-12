Manchester United empresta goleiro André Onana ao Trabzonspor

O goleiro camaronês André Onana, do Manchester United, foi emprestado por uma temporada para o Trabzonspor, da Turquia, anunciaram os dois clubes nesta sexta-feira (12).

Onana, de 29 anos e com 50 jogos pela seleção camaronesa, disputou 102 partidas pelo United desde que chegou da Inter de Milão em 2023, em uma transferência avaliada em mais de € 50 milhões (cerca de R$ 314 milhões pela cotação atual).