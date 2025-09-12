Leverkusen vence Eintracht (3-1) na estreia do técnico Hjulmand

O Bayer Leverkusen garantiu sua primeira vitória na temporada do campeonato alemão, ao derrotar o Eintracht Frankfurt por 3 a 1 em casa numa estreia com o pé direito do técnico dinamarquês Kasper Hjulmand, que havia assumido o comando no início desta semana. Os gols do Leverkusen foram marcados por Alejandro Grimaldo (10' e 90'+8) e Patrik Schick (45'+4 de pênalti), enquanto o Frankfurt chegou a diminuir por meio de Can Uzun (52').

Após três rodadas, o Leverkusen soma quatro pontos, dois a menos que o Frankfurt, que sofreu sua primeira derrota. Em cobrança de falta aos 10 minutos, Grimaldo acertou a trave de Michael Zetterer, mas, em seu mergulho, o goleiro do Eintracht Frankfurt acabou desviando a bola para a rede, fazendo o Leverkusen abrir o placar. Pouco antes do intervalo, o atacante nigeriano Nathan Tella empurrou o capitão do Eintracht, Robin Koch, e cometeu uma falta na área, e Patrik Schick converteu, marcando seu terceiro gol na temporada (45'+4). Pressionados no início do segundo tempo após Uzun ter reduzido a diferença (52'), os jogadores comandados por Kasper Hjulmand ficaram com 10 homens em campo durante meia hora após a expulsão de Robert Andrich, e depois com 9 nos acréscimos após a expulsão de Ezequiel Fernandez (90').

Mas eles resistiram e, ao contrário dos dois primeiros jogos, conseguiram salvar a vitória graças a uma excelente cobrança de falta de Grimaldo nos descontos (90'+8). O Leverkusen enfrenta o Copenhague fora de casa na quinta-feira (às 13h45, horário de Brasília) e o Eintracht Frankfurt recebe o Galatasaray no mesmo dia (16h) pela primeira rodada da fase de liga da Champions. --- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira: Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3 - 1 - Sábado:

(10h30) Mainz - RB Leipzig Wolfsburg - Colônia Union Berlin - Hoffenheim