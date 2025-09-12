Itamaraty reage à ameaça de secretário dos EUA após condenação de Bolsonaro: 'não intimidarão'

O Itamaraty reagiu nesta quinta-feira, 11, à ameaça do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, de responder na forma adequada à condenação criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por golpe no Supremo Tribunal Federal (STF). "Ameaças como a feita hoje (quinta-feira) pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia", respondeu no X o Ministério das Relações Exteriores. "Continuaremos a defender a soberania do País de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem."

Pouco antes, Rubio voltara a sinalizar a aplicação de mais punições ao Brasil com fundamento em questões políticas: "Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas". O secretário trumpista voltou a criticar o relator no STF, ministro Alexandre de Moraes, contra quem já incidiu a Lei Magnitsky, e disse que a condenação é "injusta". O governo brasileiro avalia que a administração Trump vai anunciar novas sanções direcionadas ao País. "As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro", afirmou o representante do governo Trump. O conteúdo também foi replicado ao público brasileiro, pelo perfil da embaixada dos Estados Unidos em Brasília.