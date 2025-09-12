Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

França enfrenta risco de rebaixamento da nota da sua dívida

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

A agência Fitch deve anunciar, nesta sexta-feira (12), a classificação de risco soberano da França, em meio a temores de um rebaixamento devido à incerteza política e orçamentária na segunda maior economia da UE. 

Na segunda-feira, o primeiro-ministro, François Bayrou, caiu ao buscar apoio do Parlamento a seu plano orçamentário para 2026, que previa reduzir o déficit (5,8% do PIB em 2024) e a dívida pública (cerca de 114%). 

O presidente, Emmanuel Macron, nomeou rapidamente seu homem de confiança Sébastien Lecornu como novo primeiro-ministro, com a missão de aprovar um orçamento para 2026 e conquistar estabilidade negociando com as forças políticas. 

Este novo episódio da profunda crise política que a França vive desde 2024, quando uma eleição antecipada decidida por Macron deixou uma Assembleia Nacional (câmara baixa) sem maiorias, ocorreu dias antes da nota da Fitch. 

Em março, a agência manteve a classificação de risco soberano da França em AA- com perspectiva negativa, mas advertiu que a rebaixaria se não apresentasse um "plano crível" de médio prazo. 

Sem plano, a França corre o risco de ver sua classificação cair nesta sexta-feira para a categoria A, o que pode elevar as taxas de juros e tornar o pagamento a credores a maior despesa orçamentária. 

Para Eric Dor, diretor de estudos econômicos da IESEG School of Management, um rebaixamento seria "lógico" diante da situação política e porque 17 países europeus têm uma nota pior do que a França, apesar dos cofres mais saudáveis. 

A dívida francesa já é negociada a uma taxa muito mais alta que a alemã, superando inclusive pontualmente a italiana. Os mercados já lhe atribuem uma nota "implícita" mais baixa, estima Anthony Morlet-Lavidalie, do instituto Rexecode. 

No entanto, outros economistas consideram que a rápida nomeação de Lecornu, que já iniciou as consultas políticas para o próximo orçamento, poderia adiar um eventual rebaixamento. 

Mesmo que seja rebaixada para A+, a dívida continuaria sendo de "muito boa qualidade", aponta Hadrien Camatte, economista do Natixis, que destaca a "forte poupança das famílias e a posição das empresas que continuam sendo muito saudáveis".

