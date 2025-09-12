Caio Bonfim conquista prata mundial na marcha atlética de 35km em Tóquio

Bonfim concluiu o exigente percurso em 2 horas, 28 minutos e 55 segundos, 33 segundos atrás de Dunfee. O japonês Hayato Katsuki ficou com o bronze, com o tempo de 2h29min6s.

O brasileiro Caio Bonfim, medalhista nos Jogos de Paris, fez o segundo melhor tempo na prova de 35km da marcha atlética, que abriu o Mundial de Atletismo de Tóquio neste sábado (13, data local), ficando atrás do canadense Evan Dunfee.

O brasiliense, de 34 anos e medalha de prata na marcha de 20km nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, precisou de uma recuperação espetacular na capital japonesa.

Fora do pódio durante quase toda a prova, Bonfim forçou o ritmo para chegar ao segundo lugar quando a marcha já estava na última volta no circuito.

Esta é sua medalha mais importante em um Mundial, depois dos dois bronzes na prova de 20km conquistados nas edições de Londres-2017 e Budapeste-2023.

Dunfee, por sua vez, obteve a maior vitória de sua carreira em uma prova na qual levou um susto na parte final, com um aparente problema na perna esquerda, mas que não o impediu de cruzar a linha de chegada em primeiro lugar.