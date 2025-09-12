Argentina abre 2-0 contra Países Baixos na Copa Davis
A Argentina ficou a um passo de chegar ao 'Final 8' da Copa Davis após as vitórias de Tomás Mártin Etcheverry e Francisco Cerúndolo em simples nesta sexta-feira (12) nos Países Baixos.
Apesar da quadra dura na cidade de Groningen, Etcheverry (64º no ranking da ATP) derrotou Jesper de Jong (79º) por 6-4 e 6-4, horas antes de Cerúndolo (21º) vencer Botic van de Zandschulp (82º) por 7-6 (7-4) e 6-1, na segunda partida desta segunda rodada dos 'Qualifiers' para a equipe capitaneada por Javier Frana.
"Estou muito orgulhoso porque sei o que fiz nas últimas semanas e como tenho treinado para isso. É uma sensação incrível. Eu adoro. A Copa Davis é muito divertida", comemorou Etcheverry.
A Argentina pode garantir sua classificação com uma vitória no sábado na partida de duplas entre Horacio Zeballos, recém-coroado campeão de duplas do US Open, e Andrés Molteni, contra Sander Arends e Sem Verbeek.
Os sete vencedores das Eliminatórias, realizadas nesta sexta-feira e no sábado, disputarão o Salad Bowl, de 18 a 23 de novembro, em Bologna, junto com a Itália, que se classificou como anfitriã e atual campeã do tradicional torneio de tênis por equipes nacionais.
