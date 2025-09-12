Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Agente de imigração mata em Chicago um imigrante ilegal em fuga

AFP
AFP
Um policial do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE, na sigla em inglês) matou a tiros um imigrante ilegal em Chicago nesta sexta-feira (12), depois que o homem o arrastou com seu carro enquanto tentava fugir, informaram as autoridades.

Os incidentes violentos entre os agentes do ICE, que andam armados, e os imigrantes indocumentados são relativamente raros.

Segundo o Departamento de Segurança Nacional, o homem "se recusou a seguir as ordens das forças da lei e jogou seu carro contra os agentes" durante uma abordagem de trânsito do ICE.

"Um dos agentes do ICE foi atingido pelo carro e arrastado por uma distância considerável. Temendo por sua vida, o agente disparou sua arma", segundo o comunicado.

De acordo com as autoridades, o homem que se tentava deter era "um estrangeiro ilegal criminoso com antecedentes de direção imprudente" que havia entrado nos Estados Unidos "em data e hora desconhecidas".

Chicago é uma das cidades na mira do governo Trump por sua condição de cidade santuário. Suas autoridades se recusam a colaborar com os planos de controle e deportação do mandatário republicano.

Trump reiterou nesta sexta-feira que sua intenção é enviar a Guarda Nacional para combater essa situação na maior cidade de Illinois, como parte de seus planos de enfrentar a violência criminosa nas grandes cidades do país, governadas majoritariamente por democratas.

