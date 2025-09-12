AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 13 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 20 DE SETEMBRO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
SÁBADO, 13 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana de Moda de Nova York - (até 16)
BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)
Ásia-Pacífico
TÓQUIO (Japão) - 40º aniversário do lançamento do game 'Super Mario Bros' -
DOMINGO, 14 DE SETEMBRO DE 2025
América
TORONTO (Canadá) - Premiação do Festival Internacional de Cinema de Toronto - 12H00
(+) BRASÍLIA (Brasil) - Jair Bolsonaro sai de prisão domiciliar para tratamento médico -
CIDADE DA GUATEMALA (Guatemala) - Indígenas realizam caminhada com tochas para exigir a libertação de líderes detidos - 13H00
CIDADE DA GUATEMALA (Guatemala) - Celebrações pela independência da Guatemala - 20H00
SEGUNDA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2025
Mundo
MUNDO - Greve Global pelo Clima -
Europa
VIENA (Áustria) - Conferência geral anual da AIEA - (até 19)
TERÇA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 17)
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Reunião informal de chanceleres do Mercosul - 17H00
Europa
WINDSOR (Reino Unido) - Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realiza visita de Estado - (até 18)
(*) Syros (Grécia) - Barco grego parte para se juntar à flotilha de Barcelona para Gaza -
QUARTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30
(+) MÉXICO (México) - México lembra os 40 anos do sismo que deixou milhares de mortos - (até 19)
BRASÍLIA (Brasil) - Banco Central anuncia taxa de juros - 19H30
SÁBADO, 20 DE SETEMBRO DE 2025
Europa
