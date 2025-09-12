Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 13 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 20 DE SETEMBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 13 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana de Moda de Nova York -  (até 16)

 BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista -  (até 30 de Setembro)

Ásia-Pacífico

 TÓQUIO (Japão) - 40º aniversário do lançamento do game 'Super Mario Bros' - 

DOMINGO, 14 DE SETEMBRO DE 2025

América

 TORONTO (Canadá) - Premiação do Festival Internacional de Cinema de Toronto -  12H00

 (+) BRASÍLIA (Brasil) - Jair Bolsonaro sai de prisão domiciliar para tratamento médico - 

 CIDADE DA GUATEMALA (Guatemala) - Indígenas realizam caminhada com tochas para exigir a libertação de líderes detidos -  13H00

 CIDADE DA GUATEMALA (Guatemala) - Celebrações pela independência da Guatemala -  20H00

SEGUNDA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2025

Mundo

 MUNDO - Greve Global pelo Clima - 

Europa

 VIENA (Áustria) - Conferência geral anual da AIEA -  (até 19)

TERÇA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias -  (até 17)

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Reunião informal de chanceleres do Mercosul -  17H00

Europa

 WINDSOR (Reino Unido) - Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realiza visita de Estado -  (até 18)

 (*) Syros (Grécia) - Barco grego parte para se juntar à flotilha de Barcelona para Gaza - 

QUARTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária -  16H30

 (+) MÉXICO (México) - México lembra os 40 anos do sismo que deixou milhares de mortos -  (até 19)

 BRASÍLIA (Brasil) - Banco Central anuncia taxa de juros -  19H30

SÁBADO, 20 DE SETEMBRO DE 2025

Europa

 (+) PARIS (França) - Torre da Notre Dame reaberta à visitação - 

