Wall Street bate novos recordes ante perspectiva de corte de juros

AFP
AFP
A Bolsa de Valores de Nova York fechou nesta quinta-feira (11) com novos recordes, após a divulgação de dados econômicos que fortaleceram a perspectiva dos investidores de que o banco central dos Estados Unidos fará um corte nas taxas de juros em sua próxima reunião.

Os três principais índices de Wall Street alcançaram novos máximos: o Dow Jones avançou 1,36%, para 46.108,00 pontos; o Nasdaq subiu 0,72%, aos 22.043,07 pontos, enquanto o S&P 500 fechou em alta de 0,85%, aos 6.587,47 pontos.

"O mercado dá um suspiro de alívio", disse à AFP Adam Sarhan, da 50 Park Investments. 

O motivo: "Os dados econômicos sobre emprego [...] reforçam as probabilidades de uma redução das taxas de juros daqui até o fim do ano e além", resumiu José Torres, da corretora Interactive Brokers. 

A atenção dos investidores esteve sobre os pedidos semanais de seguro por desemprego, que alcançaram seu nível mais alto desde 2021: subiram para 263 mil, enquanto os analistas esperavam uma estabilização.

O índice de preços ao consumidor de agosto avançou 0,4% em um mês, contra 0,2% em julho, segundo o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, ligeiramente acima das expectativas do mercado.

Na estimativa anual, a inflação também avançou, com 2,9% em agosto, contra 2,7% do mês anterior, um dado que coincide com as previsões dos analistas.

A grande maioria dos atores do mercado considera que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) reduzirá os juros em 0,25% na sua próxima reunião, prevista para os dias 16 e 17 de setembro.

No mercado de ações, o grupo de mídia Warner Bros. Discovery disparou (+28,95%, US$ 16,17) depois que vários meios de comunicação informaram que o grupo concorrente Paramount Skydance poderia adquiri-lo, formando assim um novo gigante do entretenimento.

Segundo o Wall Street Journal, o grupo Paramount Skydance (Nickelodeon, MTV, Paramount) estaria disposto a adquirir a maioria das ações do conglomerado que reúne o estúdio cinematográfico Warner Bros. e as emissoras de televisão HBO e CNN, entre outros. 

As ações do grupo Paramount Skydance dispararam 15,55%, chegando a 17,46 dólares.

