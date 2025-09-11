Veja o que se sabe até agora sobre o assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk

O influenciador trumpista Charlie Kirk foi morto a tiros em um evento no campus da Universidade de Utah Valley, no oeste dos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 10. Kirk era CEO e cofundador da organização política de direita Turning Point USA, podcaster, defensor da cultura e aliado do presidente americano Donald Trump. Ele liderou uma iniciativa para reformular a campanha do Partido Republicano e incentivar o voto nas eleições de 2024, com base na teoria de que havia milhares de apoiadores de Trump que raramente votavam, mas poderiam ser persuadidos a votar.

Seu assassinato é o exemplo mais recente da violência política nos EUA, que abrange uma variedade de ideologias e afeta os dois principais partidos do país. Veja a seguir o que se sabe até agora sobre o assassinato de Kirk. De onde o tiro foi disparado? Kirk estava falando em um debate organizado pela Turning Point na Universidade de Utah Valley quando o atirador disparou de um telhado, segundo as autoridades.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram Kirk falando em um microfone de mão enquanto está sentado sob uma tenda branca. Um único tiro é disparado e Kirk levanta a mão direita enquanto sangue jorra do lado esquerdo do pescoço. A Utah Valley é a maior universidade pública do Estado, com 47 mil alunos matriculados. Ela fica a cerca de 64 quilômetros ao sul da capital do estado, Salt Lake City. Alguém foi preso?

Duas pessoas chegaram a ser presas nesta quarta-feira, mas nenhuma delas foi considerada ligada ao crime e ambas foram liberadas. A Utah Valley afirmou que o câmpus foi imediatamente esvaziado e permaneceu fechado. As aulas foram canceladas até novo aviso. Aqueles que ainda estavam no câmpus foram solicitados a permanecer no local até que os policiais pudessem escoltá-los com segurança para fora. Policiais foram vistos mostrando fotos em um celular às testemunhas para ver se elas reconheciam o suspeito. As autoridades disseram que o atirador usava roupas escuras.

Como Kirk se tornou conhecido? Kirk tinha 18 anos quando cofundou a Turning Point nos subúrbios de Chicago, em 2012, com o ativista do Tea Party - movimento político de direita vinculado ao Partido Republicano -, William Montgomery. O objetivo deles era levar suas ideias de impostos baixos e governo limitado para as universidades. A Turning Point apoiou Trump com entusiasmo depois que ele conquistou a indicação do Partido Republicano para a presidência em 2016. Kirk atuou como assessor pessoal do filho mais velho do então candidato, Donald Trump Jr., durante a campanha eleitoral geral.