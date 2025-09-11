Um mexicano e duas sul-coreanas desaparecidas nas Ilhas Faroe

As sul-coreanas Soo Jung Park e Soo Yeon Park foram vistas pela última vez no dia 2 de setembro na ilha principal do território autônomo dinamarquês. O mexicano Pedro Enrique Moreno Hentz, de 68 anos, foi visto por último um dia depois.

A polícia das Ilhas Faroe informou que um turista mexicano e duas sul-coreanas estão desaparecidos desde a semana passada neste arquipélago do Atlântico Norte.

De acordo com dados de seus telefones celulares, a última localização registrada dos três turistas foi próximo a uma cachoeira que deságua diretamente no Oceano Atlântico, afirmou a polícia em uma publicação no Facebook.

A mochila do turista mexicano foi encontrada em 4 de setembro em outra ilha do arquipélago, e as autoridades não explicaram como chegou lá.

"Foram realizadas buscas exaustivas tanto em terra quanto em mar. A polícia não tem mais pistas para seguir", declarou à AFP a força local, que suspendeu os trabalhos de busca.

"Retomaremos as operações se tivermos novas pistas", afirmou o chefe da polícia, Michael Boolsen, que enfatizou que "o terreno das Ilhas Faroe é difícil, com penhascos altos e quedas íngremes diretamente no Atlântico".