Uefa vai consultar partes interessadas sobre transferência de jogos para outros continentes

A Uefa vai "consultar" as partes interessadas do futebol europeu sobre o pedido da LaLiga e da Serie A para transferir duas partidas para os Estados Unidos e a Austrália, respectivamente, anunciou a entidade nesta quinta-feira (11). Reunido em Tirana, o comitê executivo da instituição europeia "analisou os pedidos" apresentados pelas federações espanhola e italiana para o jogo Villarreal-Barcelona no dia 20 de dezembro em Miami e Milan-Como no início de fevereiro de 2026 em Perth.

Mas "antes de chegar a uma decisão final", a Uefa "iniciará uma série de consultas com todas as partes interessadas do futebol europeu, incluindo os torcedores" — cujos representantes são claramente hostis a um projeto desse tipo. "Há inúmeras questões a serem resolvidas", enfatizou a Uefa em um comunicado, embora reconhecendo "que esta é uma questão importante e de interesse crescente". Na semana passada, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, reconheceu ao jornal Politico que tinha margem de manobra limitada, enquanto a Fifa foi forçada a iniciar uma reforma de suas regras que proíbem a realização de partidas do campeonato no exterior em maio passado, após um acordo legal com a gigante dos direitos de futebol Relevent Sports. "Não estamos satisfeitos, mas temos pouca flexibilidade do ponto de vista jurídico se ambas as federações concordarem", resumiu o dirigente esloveno.