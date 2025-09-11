Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Uefa vai consultar partes interessadas sobre transferência de jogos para outros continentes

Autor AFP
Tipo Notícia

A Uefa vai "consultar" as partes interessadas do futebol europeu sobre o pedido da LaLiga e da Serie A para transferir duas partidas para os Estados Unidos e a Austrália, respectivamente, anunciou a entidade nesta quinta-feira (11).

Reunido em Tirana, o comitê executivo da instituição europeia "analisou os pedidos" apresentados pelas federações espanhola e italiana para o jogo Villarreal-Barcelona no dia 20 de dezembro em Miami e Milan-Como no início de fevereiro de 2026 em Perth.

Mas "antes de chegar a uma decisão final", a Uefa "iniciará uma série de consultas com todas as partes interessadas do futebol europeu, incluindo os torcedores" — cujos representantes são claramente hostis a um projeto desse tipo.

"Há inúmeras questões a serem resolvidas", enfatizou a Uefa em um comunicado, embora reconhecendo "que esta é uma questão importante e de interesse crescente".

Na semana passada, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, reconheceu ao jornal Politico que tinha margem de manobra limitada, enquanto a Fifa foi forçada a iniciar uma reforma de suas regras que proíbem a realização de partidas do campeonato no exterior em maio passado, após um acordo legal com a gigante dos direitos de futebol Relevent Sports.

"Não estamos satisfeitos, mas temos pouca flexibilidade do ponto de vista jurídico se ambas as federações concordarem", resumiu o dirigente esloveno.

Em um comunicado, a organização Football Supporters Europe (FSE) expressou a sua gratidão pela disponibilidade da Uefa para dialogar, reiterando a sua posição manifestada na última quarta-feira num texto assinado por mais de 430 grupos de torcedores de 25 países.

"O futebol europeu pertence aos nossos estádios, às nossas cidades, às nossas comunidades: um jogo nacional no exterior já é demais", escreve a FSE, uma posição semelhante à do Comissário Europeu de Esportes, Glenn Micallef.

Diante da procura de novos mercados — para Milan-Como se argumenta a impossibilidade de utilizar o estádio San Siro, reservado no início de fevereiro para a cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno —, os torcedores denunciam uma aberração logística e ambiental, assim como uma violação da equidade esportiva garantida pelos jogos de ida e volta.

