Trump: drones russos na Polônia podem ter sido apenas um equívoco, mas não estou feliz

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou no fim da tarde desta quinta-feira, 11, que a invasão de drones russos no espaço aéreo da Polônia pode ter sido apenas um equívoco, mas que ele não está feliz com a situação.

Em fala a repórteres antes de embarcar para Nova York, o republicano comentou que o ataque de Israel ao Hamas no Catar não deve afetar a negociação de reféns israelenses. Segundo ele, autoridades estão fazendo progresso na busca pelo assassino do trumpista Charlie Kirk, o qual foi baleado ontem em um evento em Utah.

