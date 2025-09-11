Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Principal emissora da Turquia é apreendida pelo Estado após investigação

Principal emissora da Turquia é apreendida pelo Estado após investigação

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma das maiores emissoras de notícias de televisão da Turquia foi confiscada pelo Estado como parte de uma investigação de fraude, evasão fiscal e lavagem de dinheiro, informou a mídia truca nesta quinta-feira, 11. A Haberturk foi uma das 121 empresas pertencentes à Can Holding a serem apreendidas e transferidas para o Fundo de Seguro de Depósitos de Poupança, administrado pelo estado, segundo a agência Anadolu e outros meios. A emissora Show TV também foi confiscada.

Mandados de prisão foram emitidos para 10 pessoas, incluindo executivos seniores da Can Holding. O grupo inclui empresas de uma ampla gama de setores, incluindo mídia, educação, energia, hotéis, saúde, construção e logística.

Os investigadores descobriram que "grandes quantias de dinheiro de origem desconhecida foram inseridas por meio de empresas operando sob a Can Holding", que foram transferidas entre empresas para ocultar a origem. Documentos falsificados também teriam sido usados para reduzir a responsabilidade fiscal.

Os promotores acrescentaram que algumas das atividades da Can Holding foram "diretamente financiadas com receitas criminosas".

Como a maioria dos meios de comunicação na Turquia, a Haberturk apoia amplamente o governo do presidente Recep Tayyip Erdogan. A emissora estava operando normalmente nesta manhã. Fonte: Associated Press*

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar