Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Primeiro-ministro israelense diz que 'não haverá Estado palestino'

Primeiro-ministro israelense diz que 'não haverá Estado palestino'

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (11) que "não haverá Estado palestino" durante a cerimônia de assinatura de um grande projeto de assentamento na Cisjordânia ocupada. 

"Cumpriremos a nossa promessa: não haverá Estado palestino; este lugar nos pertence", declarou Netanyahu durante o evento em Maale Adumim, um assentamento israelense a leste de Jerusalém.

mib-jd/hme/feb/hgs/mb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar