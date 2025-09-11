Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Primeira Turma do STF condena Jair Bolsonaro por golpe de Estado

Primeira Turma do STF condena Jair Bolsonaro por golpe de Estado

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta quinta-feira (11) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. Ministros devem agora definir o tamanho das penas.

Por 4 votos a 1, a Primeira Turma do STF decidiu sentenciar Bolsonaro, acusado de ter liderado uma organização criminosa armada para se manter no poder após perder as eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

rsr/app/mar/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar