Presidente da Coreia do Sul diz que empresas terão dificuldades para investir nos EUA

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, afirmou nesta quinta-feira que empresas do país enfrentarão dificuldades para manter investimentos diretos nos Estados Unidos se o sistema de vistos para trabalhadores sul-coreanos não for melhorado.

O presidente deu a declaração em uma entrevista coletiva sobre a detenção de mais de 300 trabalhadores sul-coreanos, no dia 4, em uma fábrica da Hyundai na Geórgia.

Lee disse que os trabalhadores envolvidos no episódio chegarão a Seul na sexta-feira, 12. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela redação Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

