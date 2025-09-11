Polônia restringe tráfego aéreo no leste após incursão de drones russos

A Polônia anunciou nesta quinta-feira (11) que vai restringir o tráfego aéreo na região leste do país, um dia após denunciar que derrubou drones russos que entraram em seu território. O tráfego aéreo ao longo da fronteira da Polônia com Belarus e a Ucrânia permanecerá fechado para voos civis, com algumas exceções, até 9 de dezembro, informou em um comunicado a Agência de Controle de Tráfego Aéreo (PAZP) do país, membro da UE e da Otan.

Desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, vários drones e mísseis lançados por Moscou entraram no espaço aéreo de países membros da Otan. Mas esta foi a primeira vez que uma nação da Aliança Transatlântica derrubou os dispositivos. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, informou na quarta-feira que foram detectadas 19 violações da jurisdição do país durante a madrugada, uma incursão que não deixou feridos, apenas danos em uma residência e um carro no leste do país. O Ministério das Relações Exteriores da Polônia informou nesta quinta-feira que solicitará uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. "A pedido da Polônia, uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU será convocada para abordar a violação do espaço aéreo polonês por parte da Rússia", afirma um comunicado da diplomacia.