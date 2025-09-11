Polônia derruba drones russos que violaram seu espaço aéreo

Mais de dez drones russos entraram no espaço aéreo polonês em "ato de agressão" e alguns foram derrubados, dizem as Forças Armadas da Polônia. UE expressa solidariedade. Rússia nega intenção.Mais de dez de dez drones russos entraram no espaço aéreo polonês na madrugada desta quarta-feira (10/09), segundo as Forças Armadas da Polônia, o que obrigou as suas defesas a derrubar alguns deles. Caças F-35 da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), especialmente da Força Aérea Real da Holanda, ajudaram a Polônia a garantir a segurança do seu espaço aéreo. Pelo menos dois drones atingiram o solo, segundo as autoridades da Polônia. Um deles caiu no telhado de um edifício residencial em Wyryki, no leste do país, e causou danos materiais leves. Segundo a imprensa polonesa, os restos do segundo drone foram encontrados na região de Lublin (também no leste) e estão sendo examinados pelos militares. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, chamou a violação do espaço aéreo do país por drones russos de "provável provocação em grande escala" e acrescentou que a Otan está levando o caso muito a sério. As declarações foram dadas no início de uma reunião extraordinária do governo, convocada após o incidente. Tusk disse ainda que a Polônia solicitou consultas nos termos do Artigo 4° do tratado da Otan, relativo a ameaças externas. O Artigo 4° prevê consultas caso um Estado-membro sinta que sua integridade territorial, independência política ou segurança estão ameaçadas. Rússia nega intenção O Ministério de Defesa russo comunicou que não houve a intenção de atacar alvos em território polonês, sem no entanto confirmar que os drones entraram no espaço aéreo da Polônia, e acrescentou estar pronto para realizar consultas sobre esse assunto com o Ministério da Defesa polonês. Anteriormente, o Ministério da Defesa de Belarus, um país aliado da Rússia e vizinho da Ucrânia e da Polônia, afirmou que abateu drones que "haviam perdido seu caminho" sobre o território belarusso durante a noite e que informou a Polônia e a Lituânia sobre a aproximação das aeronaves, o que permitiu uma "resposta imediata" da Polônia. A Polônia convocou o encarregado de negócios da Rússia em Varsóvia, Andrey Ordash, para entregar-lhe uma nota de protesto após a violação do espaço aéreo polonês. O país considerou o episódio "um ato de agressão". Já o ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, disse que os drones que invadiram o espaço aéreo polonês foram enviados com esse propósito e considerou o caso uma provocação, não apenas à Polônia, e inaceitável. Pistorius acrescentou não haver qualquer evidência de que os drones tenham sobrevoado acidentalmente o território polonês. "Na rota entre Belarus e Ucrânia, não é preciso passar por lá." Ataque no espaço aéreo da Otan Esta foi a primeira vez que drones russos tiveram de ser derrubados sobre o território de um país-membro da Otan. O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, disse que a Rússia os lançou deliberadamente contra o território polonês. Ele disse que foram lançados pelo menos oito drones Shahed. "O que aconteceu é um novo nível de escalada: drones russo-iranianos Shahed operando no espaço aéreo da Polônia, no espaço aéreo da Otan", escreveu Zelensky nas redes sociais. No total, a Rússia usou nesse ataque, direcionado contra a Ucrânia e que se estendeu à Polônia, mais de 40 mísseis balísticos e de cruzeiro e 415 drones, segundo o presidente ucraniano. Os drones suicidas iranianos Shahed-136 têm 3,5 metros de comprimento e uma envergadura de 2,5 metros, voam a mais de 185 quilômetros por hora, pesam cerca de 200 quilos e podem transportar até 50 quilos de explosivos. As versões russas são conhecidas pelo nome Geran-2. Aliados da Polônia reagem A alta representante da União Europeia (UE) para Relações Exteriores e Segurança, Kaja Kallas, afirmou haver "indicações que sugerem" que o ataque russo com drones foi intencional e expressou a total solidariedade da UE com a Polônia. Os governos da Suécia, da Noruega e da Letônia consideraram inaceitável a violação do espaço aéreo polonês pela Rússia e manifestaram seu apoio à Polônia, sublinhando que os aliados "devem trabalhar em conjunto". Em Estrasburgo, perante os parlamentares europeus, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chamou a violação do espaço aéreo polonês de "uma imprudente violação sem precedentes" e manifestou total solidariedade da UE com a Polônia, que é um país-membro da Otan e da UE. A França e a Itália também condenaram a invasão aérea. "A incursão de drones russos no espaço aéreo polonês durante um ataque liderado pela Rússia à Ucrânia é simplesmente inaceitável", declarou o presidente francês, Emmanuel Macron. O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou estar em contato com autoridades polonesas. "Peço à Rússia que ponha fim a esta corrida precipitada. Não faremos concessões à segurança dos aliados", acrescentou. as/cn (AP, Reuters, Lusa, Efe, OTS)