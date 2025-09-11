Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polônia derruba drones russos que violaram seu espaço aéreo

Polônia derruba drones russos que violaram seu espaço aéreo

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mais de dez drones russos entraram no espaço aéreo polonês em "ato de agressão" e alguns foram derrubados, dizem as Forças Armadas da Polônia. UE expressa solidariedade. Rússia nega intenção.Mais de dez de dez drones russos entraram no espaço aéreo polonês na madrugada desta quarta-feira (10/09), segundo as Forças Armadas da Polônia, o que obrigou as suas defesas a derrubar alguns deles. Caças F-35 da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), especialmente da Força Aérea Real da Holanda, ajudaram a Polônia a garantir a segurança do seu espaço aéreo. Pelo menos dois drones atingiram o solo, segundo as autoridades da Polônia. Um deles caiu no telhado de um edifício residencial em Wyryki, no leste do país, e causou danos materiais leves. Segundo a imprensa polonesa, os restos do segundo drone foram encontrados na região de Lublin (também no leste) e estão sendo examinados pelos militares. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, chamou a violação do espaço aéreo do país por drones russos de "provável provocação em grande escala" e acrescentou que a Otan está levando o caso muito a sério. As declarações foram dadas no início de uma reunião extraordinária do governo, convocada após o incidente. Tusk disse ainda que a Polônia solicitou consultas nos termos do Artigo 4° do tratado da Otan, relativo a ameaças externas. O Artigo 4° prevê consultas caso um Estado-membro sinta que sua integridade territorial, independência política ou segurança estão ameaçadas. Rússia nega intenção O Ministério de Defesa russo comunicou que não houve a intenção de atacar alvos em território polonês, sem no entanto confirmar que os drones entraram no espaço aéreo da Polônia, e acrescentou estar pronto para realizar consultas sobre esse assunto com o Ministério da Defesa polonês. Anteriormente, o Ministério da Defesa de Belarus, um país aliado da Rússia e vizinho da Ucrânia e da Polônia, afirmou que abateu drones que "haviam perdido seu caminho" sobre o território belarusso durante a noite e que informou a Polônia e a Lituânia sobre a aproximação das aeronaves, o que permitiu uma "resposta imediata" da Polônia. A Polônia convocou o encarregado de negócios da Rússia em Varsóvia, Andrey Ordash, para entregar-lhe uma nota de protesto após a violação do espaço aéreo polonês. O país considerou o episódio "um ato de agressão". Já o ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, disse que os drones que invadiram o espaço aéreo polonês foram enviados com esse propósito e considerou o caso uma provocação, não apenas à Polônia, e inaceitável. Pistorius acrescentou não haver qualquer evidência de que os drones tenham sobrevoado acidentalmente o território polonês. "Na rota entre Belarus e Ucrânia, não é preciso passar por lá." Ataque no espaço aéreo da Otan Esta foi a primeira vez que drones russos tiveram de ser derrubados sobre o território de um país-membro da Otan. O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, disse que a Rússia os lançou deliberadamente contra o território polonês. Ele disse que foram lançados pelo menos oito drones Shahed. "O que aconteceu é um novo nível de escalada: drones russo-iranianos Shahed operando no espaço aéreo da Polônia, no espaço aéreo da Otan", escreveu Zelensky nas redes sociais. No total, a Rússia usou nesse ataque, direcionado contra a Ucrânia e que se estendeu à Polônia, mais de 40 mísseis balísticos e de cruzeiro e 415 drones, segundo o presidente ucraniano. Os drones suicidas iranianos Shahed-136 têm 3,5 metros de comprimento e uma envergadura de 2,5 metros, voam a mais de 185 quilômetros por hora, pesam cerca de 200 quilos e podem transportar até 50 quilos de explosivos. As versões russas são conhecidas pelo nome Geran-2. Aliados da Polônia reagem A alta representante da União Europeia (UE) para Relações Exteriores e Segurança, Kaja Kallas, afirmou haver "indicações que sugerem" que o ataque russo com drones foi intencional e expressou a total solidariedade da UE com a Polônia. Os governos da Suécia, da Noruega e da Letônia consideraram inaceitável a violação do espaço aéreo polonês pela Rússia e manifestaram seu apoio à Polônia, sublinhando que os aliados "devem trabalhar em conjunto". Em Estrasburgo, perante os parlamentares europeus, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chamou a violação do espaço aéreo polonês de "uma imprudente violação sem precedentes" e manifestou total solidariedade da UE com a Polônia, que é um país-membro da Otan e da UE. A França e a Itália também condenaram a invasão aérea. "A incursão de drones russos no espaço aéreo polonês durante um ataque liderado pela Rússia à Ucrânia é simplesmente inaceitável", declarou o presidente francês, Emmanuel Macron. O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou estar em contato com autoridades polonesas. "Peço à Rússia que ponha fim a esta corrida precipitada. Não faremos concessões à segurança dos aliados", acrescentou. as/cn (AP, Reuters, Lusa, Efe, OTS)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar