Petróleo recua por temor de excesso de oferta

As cotações do petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira (11), puxadas pela perspectiva de um excedente no mercado nos próximos meses, o que relegou os riscos geopolíticos a segundo plano. O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em novembro, caiu 1,66%, a 66,37 dólares. Seu equivalente americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em outubro, recuou 2,04%, para 62,37 dólares.

O último relatório da Agência Internacional de Energia (AIE), publicado nesta quinta-feira, vinculou a fragilidade dos preços à "perspectiva de um iminente excesso de oferta". As cotações são afetadas pela "quantidade de petróleo reintroduzida no mercado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados [Opep+]", declarou à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates. Desde abril, o cartel de países produtores que inclui gigantes como Arábia Saudita e Rússia, voltou a abrir as comportas, aumentando seus volumes de produção. O aumento da oferta de países não pertencentes à Opep+ continua em ritmo sustentado, "com a produção de Estados Unidos, Brasil, Canadá, Guiana e Argentina alcançando ou se aproximando de seus máximos históricos", enfatizou a AIE.

Como resultado, segundo a Agência, espera-se que a produção de petróleo aumente em 2,7 milhões de barris por dia (mb/d) até 105,8 mb/d, em média, este ano, em comparação com um aumento de 700.000 barris por dia na demanda, com um consumo médio de 103,87 mb/d. Ao mesmo tempo, o aumento surpreendente dos inventários semanais de petróleo nos Estados Unidos "está contribuindo para pressionar os preços", afirmou Lipow. A preocupação com oferta e demanda ofuscou os recentes prêmios de risco geopolítico, que tinham sido introduzidos no mercado, em particular em relação à guerra na Ucrânia.