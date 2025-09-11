Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo recua por temor de excesso de oferta

Autor AFP
Tipo Notícia

As cotações do petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira (11), puxadas pela perspectiva de um excedente no mercado nos próximos meses, o que relegou os riscos geopolíticos a segundo plano. 

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em novembro, caiu 1,66%, a 66,37 dólares. Seu equivalente americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em outubro, recuou 2,04%, para 62,37 dólares.

O último relatório da Agência Internacional de Energia (AIE), publicado nesta quinta-feira, vinculou a fragilidade dos preços à "perspectiva de um iminente excesso de oferta". 

As cotações são afetadas pela "quantidade de petróleo reintroduzida no mercado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados [Opep+]", declarou à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates. 

Desde abril, o cartel de países produtores que inclui gigantes como Arábia Saudita e Rússia, voltou a abrir as comportas, aumentando seus volumes de produção.

O aumento da oferta de países não pertencentes à Opep+ continua em ritmo sustentado, "com a produção de Estados Unidos, Brasil, Canadá, Guiana e Argentina alcançando ou se aproximando de seus máximos históricos", enfatizou a AIE.

Como resultado, segundo a Agência, espera-se que a produção de petróleo aumente em 2,7 milhões de barris por dia (mb/d) até 105,8 mb/d, em média, este ano, em comparação com um aumento de 700.000 barris por dia na demanda, com um consumo médio de 103,87 mb/d. 

Ao mesmo tempo, o aumento surpreendente dos inventários semanais de petróleo nos Estados Unidos "está contribuindo para pressionar os preços", afirmou Lipow. 

A preocupação com oferta e demanda ofuscou os recentes prêmios de risco geopolítico, que tinham sido introduzidos no mercado, em particular em relação à guerra na Ucrânia. 

"Enquanto não virmos medidas concretas", como "sanções [...] que levem à retirada de barris [russos] do mercado, os preços seguirão penalizados pela situação da sobreprodução", assinalou Lipow. 

A União Europeia prepara um 19º pacote de sanções contra Moscou, que também poderia afetar certos países que compram hidrocarbonetos russos. Mas são, sobretudo, as possíveis medidas de Washington contra o setor petroleiro russo as que provavelmente vão influenciar os preços.

