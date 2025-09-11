Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pequim considera 'coerção' proposta do México de elevar tarifas para carros chineses

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

A China afirmou nesta quinta-feira (11) que "opõe-se de modo veemente a qualquer coerção", depois que o México propôs uma tarifa de 50% sobre as importações de automóveis leves do país asiático.

"Pequim opõe-se de modo veemente a qualquer coerção de outros para impor restrições à China sob diferentes pretextos, o que prejudica os direitos e os interesses legítimos da China", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian.

O governo do México apresentou uma proposta para aumentar as tarifas para vários países com o objetivo de proteger setores estratégicos de sua indústria, com impostos de até 50% e os produtos chineses no alvo.

A Secretaria de Economia divulgou na quarta-feira o projeto de lei apresentado ao Congresso, que se concentra em países com os quais o México não tem acordos comerciais e foi revelado em um momento de pressões comerciais dos Estados Unidos.

Segundo a proposta, os carros leves teriam que pagar uma tarifa de 50%, contra a taxa atual de 15% a 20%.

A China, que segundo o governo é o maior exportador ao México sem acordo comercial, seria muito afetada, em particular no setor automotivo, cujas vendas para o país cresceram quase 10% em 2024.

De acordo com dados da indústria, as empresas chinesas passaram de praticamente não exportar nenhum carro há uma década para ocupar 30% do mercado de automóveis leves no ano passado.

Além da China, o projeto prevê tarifas para produtos da Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Rússia, Tailândia e Turquia, que também não têm acordos comerciais com o México.

Outros setores impactados seriam o têxtil e o de vestuário, cujas taxas poderiam chegar a até 50%, o que afetaria grandes marcas chinesas que vendem pela internet.

