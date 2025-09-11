PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
EUA POLÍTICA: Assassino de Charlie Kirk, aliado de Trump, continua foragido nos EUA
=== EUA POLÍTICA ===
Assassino de Charlie Kirk, aliado de Trump, continua foragido nos EUA
Autoridades dos Estados Unidos continuam procurando nesta quinta-feira (11) o assassino do influenciador Charlie Kirk, um ativista de extrema direita muito próximo ao presidente, Donald Trump, cujo homicídio aumentou o temor de uma escalada da violência política no país.
WASHINGTON:
'Ameaça à democracia': o mundo reage ao assassinato de Kirk, aliado de Trump
Líderes mundiais alertaram sobre os danos da violência com motivações políticas após o assassinato do ativista americano de direita Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump.
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===
-- AMÉRICAS
CIDADE DO MÉXICO:
Explosão de caminhão de gás deixa 4 mortos e 90 feridos na Cidade do México
A explosão de um caminhão que transportava milhares de litros de gás na Cidade do México deixou, na quarta-feira (10), quatro mortos e 90 feridos, muitos em estado grave, informaram as autoridades em um balanço atualizado.
-- EUROPA
VARSÓVIA:
Polônia restringe tráfego aéreo e pede reunião da ONU após incursão de drones russos
A Polônia anunciou nesta quinta-feira (11) que vai restringir o tráfego aéreo na região leste do país e solicitou uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU após a incursão de drones, supostamente russos, em seu território.
LONDRES:
Embaixador britânico nos Estados Unidos é destituído por vínculos com Epstein
O embaixador britânico nos Estados Unidos, Peter Mandelson, foi destituído devido aos seus vínculos com o criminoso sexual americano Jeffrey Epstein, anunciou nesta quinta-feira (11) o Foreign Office, poucos dias antes da visita oficial de Donald Trump ao Reino Unido.
LONDRES:
Príncipe Harry e a família real britânica, um quinquênio de disputas
O encontro de quarta-feira em Londres entre o príncipe Harry e seu pai, o rei Charles III, foi o primeiro em 19 meses e marca um início de reconciliação após cinco anos de acusações e conflitos
-- ÁSIA
SEUL:
Sul-coreanos detidos em operação migratória nos Estados Unidos começam a ser libertados
Centenas de sul-coreanos detidos na semana passada em uma grande operação migratória em uma fábrica de baterias da Hyundai-LG nos Estados Unidos começaram a ser libertados nesta quinta-feira (11), informou o governo da Coreia do Sul, que advertiu que o incidente pode ter consequências para os investimentos.
=== ECONOMIA ===
WASHINGTON:
Inflação acelera para 2,9% em agosto nos EUA
A inflação nos Estados Unidos acelerou em agosto, chegando a 2,9%, sua marca mais alta desde janeiro, segundo dados oficiais publicados nesta quinta-feira (11), embora os analistas acreditem ser pouco provável que isto impeça que o Federal Reserve reduza as taxas de juros.
MÉXICO:
México propõe aumento de tarifas sobre importações com foco nos produtos chineses
O governo mexicano apresentou uma proposta para aumentar as tarifas sobre produtos de diversos países e proteger setores estratégicos de sua indústria, com taxas de até 50% e o foco em produtos chineses.
ADIS ABEBA:
Com carros elétricos, Etiópia lidera corrida sustentável na África
Na Etiópia, um dos principais promotores africanos do transporte ecológico e o primeiro país do mundo a proibir a importação de veículos movidos a gasolina e diesel, mais de 100.000 motoristas deram o salto para os carros elétricos.
=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===
JERUSALÉM:
Órgão da época das Cruzadas volta a ressoar em Jerusalém
Enterrado durante séculos, um órgão medieval descoberto perto da Basílica da Natividade, em Belém, volta a ressoar em Jerusalém, através do musicólogo espanhol David Catalunya.
=== ESPORTES ===
-- FUTEBOL
Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa
