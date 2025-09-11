Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA POLÍTICA: Assassino de Charlie Kirk, aliado de Trump, continua foragido nos EUA

=== EUA POLÍTICA ===

OREM:

Assassino de Charlie Kirk, aliado de Trump, continua foragido nos EUA

Autoridades dos Estados Unidos continuam procurando nesta quinta-feira (11) o assassino do influenciador Charlie Kirk, um ativista de extrema direita muito próximo ao presidente, Donald Trump, cujo homicídio aumentou o temor de uma escalada da violência política no país. 

(EUA Kirk política crime, 690 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

WASHINGTON:

'Ameaça à democracia': o mundo reage ao assassinato de Kirk, aliado de Trump

Líderes mundiais alertaram sobre os danos da violência com motivações políticas após o assassinato do ativista americano de direita Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump.

(EUA ataque a tiros política crime, 530 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

CIDADE DO MÉXICO:

Explosão de caminhão de gás deixa 4 mortos e 90 feridos na Cidade do México

A explosão de um caminhão que transportava milhares de litros de gás na Cidade do México deixou, na quarta-feira (10), quatro mortos e 90 feridos, muitos em estado grave, informaram as autoridades em um balanço atualizado.

(México acidente, já transmitida)

-- EUROPA 

VARSÓVIA:

Polônia restringe tráfego aéreo e pede reunião da ONU após incursão de drones russos

A Polônia anunciou nesta quinta-feira (11) que vai restringir o tráfego aéreo na região leste do país e solicitou uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU após a incursão de drones, supostamente russos, em seu território.

(Polônia conflito Rússia diplomacia ONU Ucrânia, 670 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Embaixador britânico nos Estados Unidos é destituído por vínculos com Epstein

O embaixador britânico nos Estados Unidos, Peter Mandelson, foi destituído devido aos seus vínculos com o criminoso sexual americano Jeffrey Epstein, anunciou nesta quinta-feira (11) o Foreign Office, poucos dias antes da visita oficial de Donald Trump ao Reino Unido. 

(GB diplomacia política, 570 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Príncipe Harry e a família real britânica, um quinquênio de disputas

O encontro de quarta-feira em Londres entre o príncipe Harry e seu pai, o rei Charles III, foi o primeiro em 19 meses e marca um início de reconciliação após cinco anos de acusações e conflitos

(GB justiça realeza, 630 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

SEUL:

Sul-coreanos detidos em operação migratória nos Estados Unidos começam a ser libertados

Centenas de sul-coreanos detidos na semana passada em uma grande operação migratória em uma fábrica de baterias da Hyundai-LG nos Estados Unidos começaram a ser libertados nesta quinta-feira (11), informou o governo da Coreia do Sul, que advertiu que o incidente pode ter consequências para os investimentos. 

(Coreia do Sul EUA tecnologia diplomacia investimentos migração, 670 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Inflação acelera para 2,9% em agosto nos EUA

A inflação nos Estados Unidos acelerou em agosto, chegando a 2,9%, sua marca mais alta desde janeiro, segundo dados oficiais publicados nesta quinta-feira (11), embora os analistas acreditem ser pouco provável que isto impeça que o Federal Reserve reduza as taxas de juros.

(EUA inflação comércio taxas, 510 palavras, já transmitida)

MÉXICO:

México propõe aumento de tarifas sobre importações com foco nos produtos chineses

O governo mexicano apresentou uma proposta para aumentar as tarifas sobre produtos de diversos países e proteger setores estratégicos de sua indústria, com taxas de até 50% e o foco em produtos chineses. 

(EUA China política economia México, 610 palavras, já transmitida)

ADIS ABEBA:

Com carros elétricos, Etiópia lidera corrida sustentável na África

Na Etiópia, um dos principais promotores africanos do transporte ecológico e o primeiro país do mundo a proibir a importação de veículos movidos a gasolina e diesel, mais de 100.000 motoristas deram o salto para os carros elétricos.

(Etiópia  clima meio ambiente energia eletricidade automóvel, 760 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

JERUSALÉM:

Órgão da época das Cruzadas volta a ressoar em Jerusalém

Enterrado durante séculos, um órgão medieval descoberto perto da Basílica da Natividade, em Belém, volta a ressoar em Jerusalém, através do musicólogo espanhol David Catalunya.

(Religião cultura Palestinos música Israel, 470 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

