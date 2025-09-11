Autoridades dos Estados Unidos continuam procurando nesta quinta-feira (11) o assassino do influenciador Charlie Kirk, um ativista de extrema direita muito próximo ao presidente, Donald Trump, cujo homicídio aumentou o temor de uma escalada da violência política no país.

Líderes mundiais alertaram sobre os danos da violência com motivações políticas após o assassinato do ativista americano de direita Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump.

'Ameaça à democracia': o mundo reage ao assassinato de Kirk, aliado de Trump

Explosão de caminhão de gás deixa 4 mortos e 90 feridos na Cidade do México

A explosão de um caminhão que transportava milhares de litros de gás na Cidade do México deixou, na quarta-feira (10), quatro mortos e 90 feridos, muitos em estado grave, informaram as autoridades em um balanço atualizado.

-- EUROPA

VARSÓVIA:

Polônia restringe tráfego aéreo e pede reunião da ONU após incursão de drones russos

A Polônia anunciou nesta quinta-feira (11) que vai restringir o tráfego aéreo na região leste do país e solicitou uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU após a incursão de drones, supostamente russos, em seu território.

LONDRES:

Embaixador britânico nos Estados Unidos é destituído por vínculos com Epstein

O embaixador britânico nos Estados Unidos, Peter Mandelson, foi destituído devido aos seus vínculos com o criminoso sexual americano Jeffrey Epstein, anunciou nesta quinta-feira (11) o Foreign Office, poucos dias antes da visita oficial de Donald Trump ao Reino Unido.

LONDRES:

Príncipe Harry e a família real britânica, um quinquênio de disputas

O encontro de quarta-feira em Londres entre o príncipe Harry e seu pai, o rei Charles III, foi o primeiro em 19 meses e marca um início de reconciliação após cinco anos de acusações e conflitos

-- ÁSIA

SEUL:

Sul-coreanos detidos em operação migratória nos Estados Unidos começam a ser libertados

Centenas de sul-coreanos detidos na semana passada em uma grande operação migratória em uma fábrica de baterias da Hyundai-LG nos Estados Unidos começaram a ser libertados nesta quinta-feira (11), informou o governo da Coreia do Sul, que advertiu que o incidente pode ter consequências para os investimentos.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Inflação acelera para 2,9% em agosto nos EUA

A inflação nos Estados Unidos acelerou em agosto, chegando a 2,9%, sua marca mais alta desde janeiro, segundo dados oficiais publicados nesta quinta-feira (11), embora os analistas acreditem ser pouco provável que isto impeça que o Federal Reserve reduza as taxas de juros.

MÉXICO:

México propõe aumento de tarifas sobre importações com foco nos produtos chineses

O governo mexicano apresentou uma proposta para aumentar as tarifas sobre produtos de diversos países e proteger setores estratégicos de sua indústria, com taxas de até 50% e o foco em produtos chineses.

ADIS ABEBA:

Com carros elétricos, Etiópia lidera corrida sustentável na África

Na Etiópia, um dos principais promotores africanos do transporte ecológico e o primeiro país do mundo a proibir a importação de veículos movidos a gasolina e diesel, mais de 100.000 motoristas deram o salto para os carros elétricos.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

JERUSALÉM:

Órgão da época das Cruzadas volta a ressoar em Jerusalém

Enterrado durante séculos, um órgão medieval descoberto perto da Basílica da Natividade, em Belém, volta a ressoar em Jerusalém, através do musicólogo espanhol David Catalunya.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

