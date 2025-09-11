Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Número de mortos em explosão de caminhão de gás no México sobe para 6

Autor AFP
Mais duas pessoas morreram em decorrência dos ferimentos sofridos na explosão de um caminhão de gás na Cidade do México, elevando para seis o número de mortos no acidente ocorrido na quarta-feira (10), informaram autoridades locais nesta quinta-feira (11). 

"Temos mais duas mortes", disse Myriam Urzúa, secretária local de Proteção Civil, à rádio Enfoque Noticias, acrescentando que, dos 90 feridos, 23 estão em "estado crítico". 

O veículo, que transportava milhares de litros de gás, explodiu após capotar sob uma ponte em Iztapalapa, um bairro populoso da capital.

