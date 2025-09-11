Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nepal recapturou mais de 200 dos milhares de presos que fugiram em protestos

Autor AFP
Tipo Notícia

Autoridades do Nepal recapturaram até esta quinta-feira (11) mais de 200 dos 13.500 detentos que escaparam das prisões esta semana, aproveitando o caos dos protestos que deixaram 19 mortos e levaram à renúncia do primeiro-ministro. 

As manifestações contra a corrupção e a decisão do governo de bloquear as redes sociais começaram na segunda-feira em Katmandu e outras cidades. 

O primeiro-ministro, KP Sharma Oli, anunciou sua renúncia na terça-feira, um dia marcado por distúrbios nos quais manifestantes incendiaram a sede do Parlamento, edifícios estatais, um shopping center e um hotel Hilton. 

O Exército informou nesta quinta-feira que já capturou 192 dos presos que fugiram da penitenciária de Rajbiraj, no sudeste. 

Em outra prisão em Ramechhap, a leste de Katmandu, ocorreram confrontos e o Exército nepalês "abriu fogo, ferindo 12 prisioneiros e matando dois", acrescentaram os militares. 

As patrulhas de fronteira da Índia afirmaram que prenderam dezenas de fugitivos que tentavam entrar no país e os entregaram às autoridades nepalesas. 

"Prendemos e entregamos pelo menos 60 detentos que haviam escapado de várias penitenciárias nepalesas", declarou um funcionário da patrulha de fronteira da Índia, sob anonimato.

