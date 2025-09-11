Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Menos multitudinário, independentismo catalão sai às ruas em mobilização anual

Autor AFP
Fragmentado e fora do governo regional, o independentismo catalão saiu nesta quinta-feira (11) às ruas de Barcelona para sua mobilização anual, embora bem longe das marchas multitudinárias dos anos próximos à tentativa secessionista desta região espanhola em 2017.

Agitando suas bandeiras esteladas e entoando cânticos de "Independência", cerca de 28.000 pessoas, segundo a Guarda Urbana, se reuniram em Barcelona para a tradicional manifestação que as principais entidades separatistas convocam pela Diada, como é conhecida a festa regional da Catalunha.

A marcha, que nos anos áureos da escalada separatista superou o milhão de participantes, foi perdendo impacto e no ano passado havia reunido 60.000 pessoas em Barcelona durante uma convocação que, como esta, foi descentralizada em várias cidades.

"Passamos por um processo de um grande auge, que é muito difícil sustentar durante tantos anos com tanta intensidade", reconhece Ester Benach, uma jornalista de 49 anos com uma grande bandeira estelada nas costas.

O contexto político mudou muito nesta próspera região do nordeste da Espanha, que desde o ano passado é presidida pelo socialista Salvador Illa, o primeiro dirigente não nacionalista ou independentista a ocupar o Palau de la Generalitat desde 2010.

Agora, 52% dos catalães são contrários à independência, frente a 40% favoráveis, segundo a última pesquisa do centro regional de estudos de opinião (CEO).

"O movimento independentista está decepcionado com tudo o que aconteceu com o 'procés' [como é conhecida a tentativa fracassada de 2017], mas as pessoas estão presentes", opina Josep Serrat, um aposentado de 75 anos que, como todos os anos, comparece à marcha vindo de um município do interior da Catalunha.

