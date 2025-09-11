Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 100 organizações de imprensa, incluindo AFP, pedem que EUA não reduzam tempo de visto dos jornalistas

Autor AFP
Tipo Notícia

Mais de 100 grupos e organizações de imprensa internacionais, incluindo a AFP, pediram nesta quinta-feira (11) ao governo dos Estados Unidos que não reduza o tempo de duração dos vistos para jornalistas estrangeiros no país, porque isso "reduziria a quantidade e a qualidade da cobertura" das notícias no país.

"Isto prejudicaria a posição global dos Estados Unidos, em vez de fortalecê-la", afirmam os signatários de uma carta aberta, que incluem a BBC (Reino Unido), a ZDF (Alemanha), as agências Associated Press e Reuters, e as associações de defesa da imprensa RSF (Repórteres Sem Fronteiras) e FIP (Federação Internacional de Jornalistas).

Tags

eua

