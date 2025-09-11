Hamas acusa EUA de ser 'cúmplice' do ataque israelense em Doha

O Hamas acusou, nesta quinta-feira (11), os Estados Unidos de serem "cúmplices" do ataque aéreo de Israel contra seus negociadores em Doha, capital do Catar, e assegurou que o objetivo era acabar com as conversas para uma trégua em Gaza. "Este crime foi (...) um assassinato de todo o processo de negociação", declarou Fawzi Barhum, um responsável do movimento islamista palestino, em uma coletiva de imprensa na televisão.

"Reafirmamos que a administração americana é totalmente cúmplice deste crime", acrescentou. Em Doha, o emir do Catar, o xeque Tamim bin Hamad Al Thani, participou dos funerais das vítimas na mesquita Sheikh Mohamed bin Abdul Wahhab, onde foi implementado um importante dispositivo de segurança. Nas imagens da televisão catari, ele foi visto rezando junto com dezenas de pessoas diante dos caixões das vítimas, cinco deles cobertos com bandeiras palestinas e um com a do Catar. Segundo o Ministério do Interior do Catar, os falecidos seriam posteriormente enterrados no cemitério de Mesaimeer.