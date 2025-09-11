Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

França vai mobilizar três caças para proteção do espaço aéreo polonês

Autor AFP
A França vai mobilizar três aviões de combate Rafale "para contribuir para a proteção do espaço aéreo polonês" e do leste europeu junto à Otan, após as incursões de drones russos na Polônia, anunciou o presidente Emmanuel Macron nesta quinta-feira (11).

"Me comprometi com isso ontem diante do primeiro-ministro polonês", Donald Tusk, disse o presidente francês na rede X, especificando que também se reuniu com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

"Não cederemos às crescentes intimidações da Rússia", assegurou.

A Polônia, em busca de apoio diplomático após a incursão de drones supostamente russos em seu território, anunciou nesta quinta-feira ter solicitado uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU, que se reunirá de emergência na sexta-feira em Nova York.

Na quarta-feira, a incursão de cerca de vinte drones, que atravessaram a fronteira com a Ucrânia e Belarus, foi denunciada por Varsóvia, que exige um reforço das capacidades militares da União Europeia e da Otan em seu território.

