Estádio Metropolitano de Madri vai sediar final da Liga dos Campeões em 2027

O Estádio Metropolitano de Madri, casa do Atlético de Madrid, vai sediar a final masculina da Liga dos Campeões de 2027, anunciou a Uefa nesta quinta-feira (11), após reunião do seu Comitê Executivo em Tirana, na Albânia. 

Madri, que vai suceder Budapeste (sede da próxima final em 2026), vai receber a partida que vale o maior título europeu de clubes pela sexta vez desde 1956 e a segunda no Estádio Metropolitano, depois de 2019. 

As outras quatro finais foram disputadas no Santiago Bernabéu (casa do Real Madrid).

Assim como a próxima decisão em Budapeste, o jogo no Estádio Metropolitano começará às 18h no horário local (13h de Brasília), em vez do horário habitual das 21h. 

A Uefa também decidiu que a final feminina da Liga dos Campeões de 2027 será disputada no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia, sucedendo o Estádio Ullevaal, em Oslo, na Noruega.

